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17 октября • обновлено в 11:28
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Жгли авто и бросали "коктейли Молотова": Барселону охватили масштабные народные протесты

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В Барселоне ночью 17 октября приверженцы независимости Каталонии устроили масштабные митинги, в ходе которых произошли стычки.

Протестующие использовали "коктейли Молотова", жгли автомобили и мусорные баки, пишет BBC. Причиной массовых акций стало то, что Верховный суд Испании осудил каталонских политиков в деле о референдуме 2017 года о независимости Каталонии, который власти страны признали незаконным (чтобы посмотреть видео, листайте до конца страницы).

Ход митингов обострился после того, как ночью 16 октября задержали 51 участника протестов. Демонстранты установили баррикады посреди улиц и вели себя агрессивно относительно полиции.

При этом политики, возглавляющие движение за автономность Каталонии от Испании, осудили такие действия своих сторонников.

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Участники протестов жгли авто

Участники протестов жгли авто

Скриншот

"Протест должен быть мирным. Нельзя допускать, чтобы некоторые группы вредили имиджу движения за независимость. Мы не должны допускать инциденты, подобные тем, которые мы сейчас видим. Нет оправдания поджогам авто и актам вандализма", – заявил глава женералитета Каталонии Ким Торра.

Полиция пыталась отразить атаки

Полиция пыталась отразить атаки

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

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Место
Испания Барселона
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вот и смотрите, как в ЕС "дерьмократы" порядок наводят. Ни с кем не церемонятся.
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