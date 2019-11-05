Землю ждет новый ледниковый период: ученые дали устрашающий прогноз

В противовес господствующей мысли о вероятности глобального потепления исследователи ледников Антарктики уверены, что угрозы для Земли следует ожидать с другой стороны.

Как пишет Nature Geoscience, ученые из Университета Чикаго заявили, что на Земле скоро похолодает из-за увеличения объемов морского льда в Антарктике.

Земля пережила уже несколько ледниковых периодов и, по словам ученых, сейчас на планете перерыв между ними, который, впрочем, подходит к концу.

Землю ждет новый ледниковый период pexels.com

Пока им не удалось установить, что именно стало первопричиной очередного похолодания. Однако геофизики предположили, что "цепочку" катастрофических изменений запустило падение крупного астероида примерно 12 000 лет. Кратер, оставшийся после него, нашли в Гренландии. По версии ученых, астероид мог несколько изменить вращение Земли по своей орбите и, соответственно, вызвать похолодание.

Исследователи заметили, что само по себе это событие не может привести к ледниковому периоду, но лед, который накапливается, работает, как крышка, которая не дает углекислому газу проникать из океана в атмосферу. А поскольку оксид углерода - парниковый газ, то в другом случае планета охлаждается еще больше.

Очевидно это стало благодаря компьютерной симуляции, которая показала, что льды Антарктики играют ключевую роль в климатических изменениях на Земле.

Как писал OBOZREVATEL, ученые утверждают, что следующий ледниковый период начнется на Земле совсем скоро и будет продолжаться 70 лет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!