Зеленский в Давосе назвал главную угрозу для мира: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе назвал вопросы безопасности главной угрозой для мира.

Он начал свою речь в 17:20 по киевскому времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На форуме обсуждают чрезвычайно важную тему – сплоченный мир. Украине точно есть что сказать по этому вопросу сегодня. Главная угроза для этого мира – безопасность. Как человека, так и всех народов. То, что вчера было фантастикой, сегодня стало реальностью. Не все в этой эпохе положительное. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратизм, выход стран из международных соглашений. Это подрывает веру человечества и подталкивает к мысли: а не летит этот мир в пропасть?" – заявил он.

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"Я точно знаю, что говорю. 6-й год в моей стране идет война. 6-й год, как Россия незаконно аннексировала нашу территорию. Несмотря на тысячи страниц международного права и организации, которые его защищают", – добавил Зеленский.

"Мир не может быть сплоченным только в Facebook!" – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский с делегацией прибыл в Давос, где встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

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