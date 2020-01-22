Главная Новости
22 января • обновлено в 18:00
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Зеленский в Давосе назвал главную угрозу для мира: онлайн-трансляция

2.1т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе назвал вопросы безопасности главной угрозой для мира.

Он начал свою речь в 17:20 по киевскому времени (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На форуме обсуждают чрезвычайно важную тему сплоченный мир. Украине точно есть что сказать по этому вопросу сегодня. Главная угроза для этого мира безопасность. Как человека, так и всех народов. То, что вчера было фантастикой, сегодня стало реальностью. Не все в этой эпохе положительное. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратизм, выход стран из международных соглашений. Это подрывает веру человечества и подталкивает к мысли: а не летит этот мир в пропасть?" – заявил он.

Новости
Зеленский может встретиться с Трампом в Давосе

Зеленский в Давосе назвал главную угрозу для мира: онлайн-трансляция

"Я точно знаю, что говорю. 6-й год в моей стране идет война. 6-й год, как Россия незаконно аннексировала нашу территорию. Несмотря на тысячи страниц международного права и организации, которые его защищают", – добавил Зеленский.

"Мир не может быть сплоченным только в Facebook!" – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский с делегацией прибыл в Давос, где встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
15
19
Смешно
2
Интересно
5
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
А шо с Трампом таки встретился?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Давно говорил :- СВИДОМИЗМ -- ЭТО ИДИОТИЗМ... Зеля это доказал....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гоша Злой
Гоша Злой
харя зачетная на фото) можно уже не говорить про суть промови) и про количество слушателей тоже)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги