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"Заплатит большую цену!" США пригрозили Путину расплатой за вмешательство в выборы

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США примут жесткие меры в отношении России, если та продолжит вмешиваться во внутренние американские дела.

Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 19 апреля, сделал глава госдепа Майк Помпео, передает swissinfo.ch. Так чиновник ответил на вопрос о том, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", – сказал Помпео.

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"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", – добавил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между США и Россией.

"Россия вмешивается в дела многих стран", – подчеркнул он, отметив, что признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и Украине.

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Напомним, что:

  • Спецслужбы США инкриминируют вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года. Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

  • Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Об этом же утверждали в Москве.

  • Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

  • Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.

  • Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ, однако доказывает ее вмешательство в ход избирательной гонки.

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта текущего года Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Майк Помпео
Место
США
Теги
Россияполитика
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Количество стран в чьи внутренние дела вмешиваются США превышает количество стран в чьи дела США пока еще не вмешивались
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Пигин Макс
Пигин Макс
Если сам вмешиваешься в дела других стран, будь готов к тому, что и твои дела обязательно кто-нибудь вмешается. А вообще, пора уже что-то делать с исключительными...
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Казбеков Зубек
Казбеков Зубек
Если дебил то это уже навсегда! Обосрались в штаны, стоим орём виновата Россия, сняли штаны пошарили в них рукой, измазались все в говне, поняли что сами Обосрались, и все вокруг поняли, но одеваем штаны и орём, что виновата Россия. Браво и можно на бис!
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1

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