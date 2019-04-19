"Заплатит большую цену!" США пригрозили Путину расплатой за вмешательство в выборы

США примут жесткие меры в отношении России, если та продолжит вмешиваться во внутренние американские дела.

Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 19 апреля, сделал глава госдепа Майк Помпео, передает swissinfo.ch. Так чиновник ответил на вопрос о том, будет ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

"Мы будем говорить о постоянном требовании к России: отказаться от действий, которые мешают успеху нашей демократии", – сказал Помпео.

"Мы ясно укажем им на то, что такое поведение недопустимо. И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", – добавил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что тема недопустимости вмешательства во внутренние дела США поднимается во время всех контактов на высоком уровне между США и Россией.

"Россия вмешивается в дела многих стран", – подчеркнул он, отметив, что признаки такого вмешательства видны, в частности, в Венесуэле и Украине.

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Напомним, что:

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство России в американский избирательный процесс с 2016 года. Расследованием этого дела с мая 2017 года занимался бывший директор ФБР Мюллер.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Об этом же утверждали в Москве.

Влиятельное издание The Washington Post распространило информацию, что Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни разу глава Белого дома не давал подробного отчета перед своей администрацией.

Позже Трамп отреагировал на скандал, заявив, что ему все равно.

Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ, однако доказывает ее вмешательство в ход избирательной гонки.

Как писал OBOZREVATEL, в конце марта текущего года Роберт Мюллер завершил двухлетнее расследование и передал свой отчет по делу генеральному прокурору США Уильяму Барру.

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