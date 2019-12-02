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3 декабря • обновлено в 01:40
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Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторые жители Донбасса не определились.

Он также призвал фанатов "русского мира" уехать в РФ. Захарова разместила едкий пост в ответ на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 2 декабря.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", – высказалась она.

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Захарова разразилась гневной тирадой к Зеленскому

Захарова разразилась гневной тирадой к Зеленскому

"Кстати, жители Донбасса президента Украины в 2019 году не выбирали и не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать. Ведь киевские власти выборы там сознательно не проводили ни президентские, ни парламентские. Хотя могли бы", – съязвила.

По мнению дипломата, нет ничего страшного в том, чтобы жить на Донбассе с паспортом России. "А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос "чьи Фолкленды", – добавила Захарова.

В комментариях осадили представителя МИД РФ. "Выборов не было, потому что российские войска не позволили", "Лжете и не скривитесь", "Вы бы в своём глазу покопались, там бревно торчит", "Не спится? Всё о Европе думаете?", "Жителей Донбасса от Украины отрезали русские боевики", – написали в комментариях.

Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой
Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой
Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой
Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой
Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой
Зеленский "прогнал" фанатов "русского мира": Захарова разразилась гневной тирадой

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский посоветовал пророссийски настроенным жителям, проживающих в том числе и на территории оккупированного Донбасса, покинуть страну и переехать в Россию.

Он также выразил несогласие с тем, что вопрос возврата контроля над границей с Россией должен обсуждаться после проведения выборов на Донбассе, как того требует Кремль.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Донбасс
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Захарова ярко поставила на место главаря шароварников. На Украине истерика!
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Добрыня .
Добрыня .
Клим Чугункин, Дурилка картонная, скажи, ты сам себе такой ник выбрал или назначили?? Что нибудь о карме слышал? Ой дурак, ну дурак.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Станцуй калинку,захаркина,это у тебя лучше получается,нежели совать свой нос ,куда не просят
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
Кристина Стефанова, поясни куда я сую свой нос????)Это моя страна,я дома.А вот ты и твоя умница аля сэсэр ,вы явно берега попутали ,ваше мнение у нас никому не интересно,априори
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слобожанский Артем, это ты свой paгулий нос суешь, куда не просят, а Мария Захарова делает свою работу. И делает её хорошо. Умница.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
История ни чему не учит. Забыли, чем закончились кричалки для Крыма "Чемодан, вокзал, Россия"?
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