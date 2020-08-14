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Задержанных били и морили голодом: главное за пятую ночь протестов в Беларуси. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
1,4 т.
Задержанных в Минске выпустили из изолятора

Задержанных в Минске выпустили из изолятора. Коллаж

Пятая ночь протестов в Беларуси после президентских выборов прошла спокойно. Люди по всей стране мирно протестовали, силовики никого не задерживали и не применяли спецсредства.

На улицах не взрывались гранаты, активистов не обстреливали резиновыми пулями, как это было ранее. В Минске ночью из изолятора начали отпускать задержанных на протестах. Они рассказали об избиениях, издевательствах и жутких условиях содержания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL следит за событиями в режиме текстовой онлайн-трансляции.

Задержанных наконец-то отпустили

Задержанных наконец-то отпустили

04:30 – Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико выдвинул три требования к действующей власти.

"Конец насилию. Немедленно прекратить применение физической силы и задержаний. Спрячьте дубинки, гранаты, пули. Уберите с улиц городов армию и ОМОН. Прекратите преследовать людей за цветы, браслеты, велосипеды, мнение, песни, прогулки, флаги, аплодисменты.

Свободу политзаключённым. Немедленно выпустить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и протестах. Все они должны быть освобождены немедленно без судов и штрафов. Выплатить компенсацию всем задержанным, избитым и покалеченным силовиками беларусам.

Честные новые выборы. Объявить новые честные выборы до 15 сентября с участием всех альтернативных кандидатов под наблюдением международных организаций с новыми избирательными комиссиям, новым ЦИК, видеонаблюдением, открытым подсчетом голосов", – написал Бабарико на своей странице в Facebook.

Требования к действующей власти

Требования к действующей власти Виктор Бабарико в Facebook

До шести утра из изолятора обещали выпустить всех

До шести утра из изолятора обещали выпустить всех

02:30 – Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на которых выпущенные из ИВС рассказывают о жутких условиях содержания. По словам одного из мужчин, за два дня их покормили "одной сосиской и куском хлеба". Женщины заявили о зверских избиениях в камерах и "море крови".

Женщины рассказали об избиениях

Женщины рассказали об избиениях

"Один из парней рассказал, что в камере вначале был 51 человек, а потом привезли еще 13, хотя камера рассчитана на 8 человек и имеет всего 2 открытые на 3 сантиметра форточки", – пишет "Мая Краіна Бкларусь".

Задержанные показали последствия избиений в изоляторе

Задержанные показали последствия избиений в изоляторе

В Минске отпустили задержанных активистов

В Минске отпустили задержанных активистов

01:15 – К изолятору приехал заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. Он заявил, что до 06:00 на свободу выйдут все находящиеся в этом изоляторе.

Александр Барсуков приехал к изолятору

Александр Барсуков приехал к изолятору

00:40 – В Минске на улице Окрестина из изолятора временного содержания (ИВС) начали выпускать задержанных на массовых акциях протеста.

Протестующих начали отпускать ночью

Протестующих начали отпускать ночью

Людей отпустили из изолятора на Окрестина

Людей отпустили из изолятора на Окрестина

00:05 – Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал президента Беларуси Александра Лукашенко остановить кровопролитие, потому что разжигание ненависти может плохо кончиться.

Родственники и волонтеры встречали освобожденных

Родственники и волонтеры встречали освобожденных

Под стенами изолятора собралось много людей

Под стенами изолятора собралось много людей

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