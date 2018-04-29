Алексей Малобродский ведет себя правильно. Он не оговаривает, не сдает товарищей. Он не борец против режима. Просто случайная жертва. Можно, конечно, делать из него мученика. Но, по-моему, рановато.

В ленте я каждый день читаю (в основном на страницах самых ярких представителей нашей творческой интеллигенции) горестные стенания по поводу страданий Алексея и гневные филиппики в адрес его мучителей.

К сожалению этого для его спасения не достаточно.

26 апреля в элитном московском клубе прошла элитно-либеральная тусовка, посвященная дню рождения телеканала Дождь. Были приглашены известные музыканты и группы. Было классно. Все веселились, хохмили, отрывались.

Два года назад замечательный поэт, с которым имею честь быть знакомым, Андрей Орлов (всем советую почитать его стихи, кто еще не читал) даже крикнул со сцены "Слава Украине!", поступок, на который способен далеко не каждый. В этот раз его по понятной причине не было.

В общем показали всему миру в очередной раз, что в России есть свобода слова и островки демократии, и их - Дождь, Эхо Москвы, Новую газету нужно пестовать, холить и лелеять.

Талантливый современный режиссер Максим Диденко (советую всем посмотреть его спектакли, если кто не видел) в своем поздравлении выразил общую мысль: "Дождь" — это пространство свободы, и меня удивляет, как много людей к этому подсоединены. Это остров надежды. Поздравляю телеканал и желаю, чтобы этот остров разрастался, а не сужался".

Я понимаю и принимаю то, что активный протест против самодержавия в России сегодня по объективным причинам не возможен.

Я даже могу понять, почему творческая интеллигенция давно забыла о существовании их собрата по цеху, режиссера Олега Сенцова и других узников совести, понимаю, почему никто даже не заикается о судьбе крымских татар, которых ежедневно арестовывают и мучают и которым дают реальные сроки ни за что. Как и, похоже, выйдет, не дай Бог, с Малобродским.

Но если ни о ком, кроме Малобродского вы сегодня не можете говорить, то хотя бы перестаньте ныть в промежутках между песнями и плясками, сдобренными закусоном из канапе с семгой и красной икрой, а попробуйте что-то реальное сделать для его освобождения.

Что и как? Сами придумайте. Вы же творческие люди! Ну, например, почему хотя бы тому же Диденко не отменить на неделю, на месяц свои спектакли, если все театры не могут действовать сообща?

Почему, к примеру, тем же якорям "либеральных СМИ" не отказаться от выхода на работу в организации, которые на самом деле служат ширмами, потемкинскими деревнями под либеральной легендой.

Уместен ли сегодня этот Пир во Время Чумы - VIP вечеринка, посвященная Дню Рождения Дождя? Почему бы всей тусовке вместе, вместо того, чтобы пить просекко и в очередной раз поздравлять самих себя с неимоверной крутостью и признаваться друг другу в любви, всем вместе, вместо тусни на этой ярмарке тщеславия, не взяться за руки и не выйти всем вместе под стены учреждения, за стенами которого содержится ваш друг и коллега Алексей Малобродский?

За Малобродским пришли, потому что он тоже пил просекко и не интересовался, почему оттяпали Крым и за что упрятали за решетку Сенцова.

И за вами, дорогие друзья, тоже придут товарищи. Дайте срок. Только защищать вас точно будет некому.

Я хотел бы ошибаться, но на мой взгляд Эхо Москвы и Дождь сегодня даже хуже и вредоноснее для России, чем Раша Тудей или Россия 24.

В мире зомби они не похожи на зомби, они кажутся живыми, и их зрители и слушатели,не понимая засады, не чувствуют, как сами превращаются в зомби за бокалом изысканного коктейля из правды и лжи.

Отменить свои спектакли, программы, шоу и передачи трудно. Это проявление готовности жертвовать по крайней мере своим материальным благополучием. Это непростое личное дело каждого, связанное с потерей работы, источников существования и необходимостью кормить семью, заботиться о родных и близких. Но каждый делает свой нравственный выбор сам.

Но хотя бы можно попытаться очистить свой теле и радио эфир от одиозных личностей вроде Маркова и Шевченко.

Нельзя спасти Малобродского, не пытаясь спасти Сенцова, крымских татар и других узников совести, да и самих себя, наконец.

Рак не лечится пирамидоном и заговорами.