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27 сентября • обновлено в 20:25
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Юрий Фельштинский
Юрий Фельштинский
доктор исторических наук Все статьи автора

Власть России готова убивать в любом количестве

36.3т

Я поддерживаю всех тех, кто является частью протестного движения в России и считаю, что оно важно и не бессмысленно по многим соображениям. Но проблема заключается в том, что никакой связки между протестным движением и управлением страной не существует. Сначала у россиян отобрали свободу слова, потом отняли выборы.

Путин находится у власти абсолютно бессрочно и никаких указаний на то, что он собирается покинуть кресло президента, у нас нет.

Традиционно протестное движение во главе себя имеет политический институт или политическую партию. А в России эти партии сведены до нуля абсолютно умышленно, чтобы ни одна из них никогда не смогла возглавить протестное движение. В результате у протестного движения в России нет руководства. Есть лишь отдельные отчаянные руководители.

Так что протестовать в России можно сколько угодно, но, к сожалению, от этого ничего не меняется. В любой нормальной стране из-за протестов правительство уходит в отставку, президенты чувствуют необходимость что-то изменить, а у кого-то, как в Гонконге, сдают нервы, и руководство отменяет указы, из-за которых начались беспорядки.

В России же у власти – офицеры КГБ. С нервами у них всё порядке, а убивать они готовы в любом количестве, чему мы стали свидетелями и в Чечне, и в Украине. Выходом на улицу с плакатом "долой вора" Путина не возьмешь.

Как же нам выгнать его из Кремля? К сожалению, я ответа на этот вопрос не знаю.

Власть России готова убивать в любом количестве

Он уже решил проблему 24-го года, тем более, что для него это не проблема. Он уже один раз поставил вместо себя Медведева на один срок и не удивлюсь, если он сделает это и в 2024 году. Поставит на шесть лет Медведева, а потом вернется к власти.

Конечно, нужно взять в руки калькулятор и посчитать, сколько лет будет Путину в 2030 году. Не мало. Но и не много. Впрочем, с возрастом люди теряют хватку и ослабевают. Но я не отношусь к тем, кто считает, что после ухода Путина в России непременно произойдут изменения, причем к лучшему. Путин олицетворяет систему – институт ФСБ стоящий у власти. Он не является ни яркой личностью, ни диктатором. Поэтому после его ухода и замены его на другого функционера из КГБ в России может ничего не измениться.

Новости
Нелегитимный Путин

Многие говорят, что в случае его ухода начнется битва между "крысами", новая дележка пирога. Но к большой политике в самой России это не будет иметь никакого отношения.

Путин ни в чем себя не проявил как человек уникальный. Нет ничего, что мы можем приписать его воле. Система, которую он создал, коллегиальная, а потому стабильная. Поэтому "коллективный Путин" это всерьез и надолго.

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Автор
Юрий Фельштинский Юрий Фельштинский
Тема
Протесты в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
В общем, редиска при власти. Вот бы удался неурожайный на редисок год...
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Ковенко Николай
Ковенко Николай
Ради целей страны любые жертвы оправданны
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
"В России же у власти – офицеры КГБ." А нэньке у власти олигархи и клоуны. Коль скоро с выбором клоуна в президенты хуторяне управились, осталось только доказать, что клоун в роли первого лица государства эффективнее, чем офицер СБУ или ФСБ.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Spiridonov Alexandr, А убивать физически не обязательно. Достаточно устроить клоунаду и под это дело тупо наблюдать как твои земляки корчатся от голода и холода. Речь в статье об этом или наоборот хотят сову на глобус натянуть?
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Spiridonov Alexandr, не передергивай, знатно убивать может и стоматолог Асад, который не любит причинять боль своим пациентам. Пейсатель данной статейки еще про худую жизнь в эрэфии дежурные мантры плел. Ну так отчего до сих пор в залежной экономику не наладили клоуны?
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