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"Язык не вмещается!" Блогер подметил нюанс во внешности Путина

4.3тЧитать новость на украинском

Украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий опять намекнул на то, что президент России Владимир Путин прибегает к ботоксным инъекциям.

В этот раз в своем Telegram он поделился наблюдением, сделанным, во время "Прямой линии" с главой РФ.

"Морду так стянули к сегодняшней (7 июня - Ред.) прямой линии, что аж язык не вмещается", - написал он.

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Это высказывание он иллюстрировал не менее красноречивыми скриншотами с этого мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущие "Прямой линии с Владимиром Путиным" оделись в желтое и синее платья, чем вызвали бурную реакцию в сети.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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