Япония завила о решающем моменте в отношениях с Россией

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о достижении финальной стадии в заключении мирного договора с Россией.

Во время своего визита в префектуру Ямагути он уточнил, что диалог с РФ и президентом Владимиром Путиным уже завершен, пишет Kyodo.

"Теперь их (переговоры) ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим проблеме заключения мирного договора конец", — заявил Абэ.

Синдзо Абэ и Владимир Путин РИА Новости

Как известно, спор между Японией и Россией из-за Курильских островов длится уже более 70 лет. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Курильские острова Regnum

Россия же считает, что эти территории закреплены за ней по итогам окончания Второй мировой войны.

Как писал OBOZREVATEL: