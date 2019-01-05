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Япония завила о решающем моменте в отношениях с Россией

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о достижении финальной стадии в заключении мирного договора с Россией.

Во время своего визита в префектуру Ямагути он уточнил, что диалог с РФ и президентом Владимиром Путиным уже завершен, пишет Kyodo.

"Теперь их (переговоры) ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим проблеме заключения мирного договора конец", — заявил Абэ.

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Синдзо Абэ и Владимир Путин

Синдзо Абэ и Владимир Путин

РИА Новости

Как известно, спор между Японией и Россией из-за Курильских островов длится уже более 70 лет. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Курильские острова

Курильские острова

Regnum

Россия же считает, что эти территории закреплены за ней по итогам окончания Второй мировой войны.

Как писал OBOZREVATEL:

Персона
Владимир Путин
Место
Япония
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
"положим проблеме заключения мирного договора конец", — заявил Абэ.\ Про острова - это влажные мечты либеральной общественности, которые готовы страну по кусочкам раздать. ФИГВАМ
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Нихера им никто не отдаст,возможно договорятся о совместном использовании ,и о дальнейшей передаче двух островов в случае восстановления суверенитета Японии. и выходе её из-под военного протектората США . А так как это дело не скорое , то и передачи островов в обозримом будущем ожидать не приходится.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
ПНХ ПТН, чево тебе выключить, осёл?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Khruslov Alexey, фронталку выключи)))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Педерашка капитулирует вместе с ЗалуПуТНым перед Японией! Процесс отъёма территорий от Педерашки стартовал. Как говорится, с почином! Японцы, дожимайте пидороссов, им ни мультяшный авангард, ни смеющийся искандер не помогут!
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3
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, сопливчик не забыл одеть, а то порошенковская лапша такая вкусная ?! )))
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