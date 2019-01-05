Япония завила о решающем моменте в отношениях с Россией

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о достижении финальной стадии в заключении мирного договора с Россией.
Во время своего визита в префектуру Ямагути он уточнил, что диалог с РФ и президентом Владимиром Путиным уже завершен, пишет Kyodo.
"Теперь их (переговоры) ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим проблеме заключения мирного договора конец", — заявил Абэ.
Синдзо Абэ и Владимир Путин
РИА Новости
Как известно, спор между Японией и Россией из-за Курильских островов длится уже более 70 лет. Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Курильские острова
Regnum
Россия же считает, что эти территории закреплены за ней по итогам окончания Второй мировой войны.
Как писал OBOZREVATEL:
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Акция протеста также прошла на Сахалине против передачи Японии части Курильских островов.