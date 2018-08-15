МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Я готов!" Путин отправил срочную телеграмму Ким Чен Ыну

28.7тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ын, в которой выразил готовность встретиться в ближайшее время.

"Я подтверждаю свою готовность встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", — цитирует послание РИА Новости.

В письме указано, что Путин заинтересован в двухсторонних связях.

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — подчеркнул он.

Владимир Путин

Новости
Путин, помоги: арестованные в Украине россияне написали обращение

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил содержание телеграммы.

"Традиционная телеграмма, где подчеркивалось желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует Пескова "Говорит Москва".

Отмечается, что в поздравлении лидеру КНДР в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства Путин действительно подчеркнул готовность к личной встрече.

Также Песков сообщил, что Ким Чен Ын может посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на острове Русский, однако Пхеньян такую ​​информацию пока не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее КНДР отбросила все предложения США касательно процесса денуклеаризации. Руководство страны отказалось обсуждать даже временные рамки.

Смотрите видео по теме

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на OBOZREVATEL.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персоны
Владимир ПутинКим Чен Ын
Место
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
70
60
Смешно
4
Интересно
13
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Samko Roman
Samko Roman
Буде колотити... Хоче Трампу показати що без нього питання миру на планеті не вирішуються
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Ваш президент Путин - вонючий педофил. Мальчикам животики лижет. Видео на ютубе.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Почему бы России не поставить в КНДР зенитные комплексы С-400? Это так повеселит США.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Київський Ігор, хуесос, за повышением вашего пенсионного возраста следи или ты настолько ебнутый и не в курсе, что вам его повысили с этого года?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Київський Ігор
Київський Ігор
СвоЙский МакСим, за безплатно? Поставляйте. Пенсійний вік зразу збільшіть ще на три роки, ну і всі податки +5%.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги