"Я готов!" Путин отправил срочную телеграмму Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ын, в которой выразил готовность встретиться в ближайшее время.

"Я подтверждаю свою готовность встретиться с Вами, чтобы обсудить безотлагательные вопросы двухсторонних отношений и важные региональные вопросы", — цитирует послание РИА Новости.

В письме указано, что Путин заинтересован в двухсторонних связях.

"Я уверен, что совместными действиями мы: Россия, КНДР и Республика Корея, — сможем и в дальнейшем развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов", — подчеркнул он.

Владимир Путин

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил содержание телеграммы.

"Традиционная телеграмма, где подчеркивалось желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения", - цитирует Пескова "Говорит Москва".

Отмечается, что в поздравлении лидеру КНДР в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства Путин действительно подчеркнул готовность к личной встрече.

Также Песков сообщил, что Ким Чен Ын может посетить Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на острове Русский, однако Пхеньян такую ​​информацию пока не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее КНДР отбросила все предложения США касательно процесса денуклеаризации. Руководство страны отказалось обсуждать даже временные рамки.

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