"Я чувствую себя виноватым": премьер Британии в шортах напоил журналистов чаем

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напоил журналистов чаем.

Они весь день ждали экс-главу МИД у его дома, чтобы он прокомментировал свою шутку о женщинах в никабах, которых он назвал почтовыми ящиками.

Джонсон вышел к журналистам в домашней одежде с подносом чая с молоком, но комментировать свое высказывание отказался.

"Я хочу, чтобы вы выпили чашку чая. Вы же просто героически простояли тут целый день. Я чувствую себя ужасно виноватым, что вам пришлось провести из-за меня тут целый день", - сказал премьер.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вышел к журналистам, которые провели весь день возле его дома, чтобы угостить их горячим чаем. Обычным чаем. С молоком. Без полония☝️ pic.twitter.com/6gAUD6Kywh — Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) July 26, 2019

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