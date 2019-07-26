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"Я чувствую себя виноватым": премьер Британии в шортах напоил журналистов чаем

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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напоил журналистов чаем.

Они весь день ждали экс-главу МИД у его дома, чтобы он прокомментировал свою шутку о женщинах в никабах, которых он назвал почтовыми ящиками.

Джонсон вышел к журналистам в домашней одежде с подносом чая с молоком, но комментировать свое высказывание отказался.

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"Я хочу, чтобы вы выпили чашку чая. Вы же просто героически простояли тут целый день. Я чувствую себя ужасно виноватым, что вам пришлось провести из-за меня тут целый день", - сказал премьер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему новый премьер Британии, преемник Терезы Мэй, выгоден Украине.

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Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
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