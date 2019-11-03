Взломали не россияне: Украину обвинили во вмешательстве в выборы президента США

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.
Манафорт настаивал на этом еще в ходе президентской компании Трампа. Об этом в апреле 2018 года в беседе с командой спецпрокурора Роберта Мюллера рассказал бывший заместитель главы штаба Трампа Рик Гейтс. Материалы расследования были опубликованы недавно, передают CNN и BuzzFeed.
"Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими", – говорится в кратком изложении интервью.
Дональд Трамп
Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник – политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку.
"Килимник высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине", – сказал он.
Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.
Пол Манафорт
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 марта бывшего главу избирательного штаба Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.
Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы Трампа с Россией.
Манафорта собирались отправить на остров Райкерс – самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод в результате отменили.
Сейчас 70-летний Манафорт находится в тюрьме строгого режима в штате Пенсильвания.
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