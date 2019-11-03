Взломали не россияне: Украину обвинили во вмешательстве в выборы президента США

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

Манафорт настаивал на этом еще в ходе президентской компании Трампа. Об этом в апреле 2018 года в беседе с командой спецпрокурора Роберта Мюллера рассказал бывший заместитель главы штаба Трампа Рик Гейтс. Материалы расследования были опубликованы недавно, передают CNN и BuzzFeed.

"Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими", – говорится в кратком изложении интервью.

Дональд Трамп

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник – политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку.

"Килимник высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине", – сказал он.

Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.

Пол Манафорт ВВС

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