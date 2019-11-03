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3 ноября • обновлено в 13:39
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Взломали не россияне: Украину обвинили во вмешательстве в выборы президента США

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Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предположил, что Украина, а не РФ, стояла за взломом серверов нацкомитета Демократической партии во время выборов 2016 года.

Манафорт настаивал на этом еще в ходе президентской компании Трампа. Об этом в апреле 2018 года в беседе с командой спецпрокурора Роберта Мюллера рассказал бывший заместитель главы штаба Трампа Рик Гейтс. Материалы расследования были опубликованы недавно, передают CNN и BuzzFeed.

"Гейтс вспомнил, как Манафорт говорил, что взлом, вероятно, был осуществлен украинцами, а не русскими", – говорится в кратком изложении интервью.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Гейтс также отметил, что теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы поддержал Константин Килимник – политконсультант Манафорта, которого в США подозревают в работе на российскую разведку.

"Килимник высказал мнение, что взлом, возможно, был совершен российскими оперативниками в Украине", – сказал он.

Сам Килимник отрицал какие-либо связи с Россией, а также ответственность за вмешательство Москвы в выборы 2016 года. Россия в свою очередь отрицает вмешательство в американские выборы.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

ВВС

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Темы
Политические скандалы в США Выборы в США
Персоны
Пол Манафорт Дональд Трамп Роберт Мюллер
Место
США
Теги
политика скандалы
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ну свидомые!!! А это уже залёт!!! Не зрада... А ЗРАДИЩЕ!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так какие проблемы?берите вот Петя Луценко Турчинов парубий и т.д. садите это при них было вот и судите мы их с радостью выдадим для суда в США)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На очереди боинг
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Захаров Дмитрий, Боинг сюит русскими и это уже давно доказано и с Украину ещё пол года назад сняли обвинения))))
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