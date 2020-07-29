Выборы президента Белоруссии в 2020 году однозначно войдут в историю белорусской политики. Ранее такого никогда не было. Три оппозиционерки объединились, чтобы победить Лукашенко. Всю прошлую неделю мы наблюдали, как даже в небольших городах тысячи человек выходили в поддержку Светланы Тихановской.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская объединилась с подругами и соратницами не допущенных до выборов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. При этом в списке кандидатов есть ещё одна девушка, прозападный экс-депутат белорусского парламента Анна Канопацкая.

В середине июля стало известно, что биться с Лукашенко, который правит страной 26 лет, будут не просто несколько девушек, а целый союз оппозиционерок. Было объявлено об объединении штабов кандидата Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Все эти три человека не были в реальной политике ни одного дня. В Белорусской политике. А это не политика в Украине, России или где-то ещё, где есть политическое поле. Более демократическое, менее демократическое, но есть. А в Белоруссии активной политики не существует с 2004 года. За последние 16 лет в парламенте страны было всего 2 оппозиционных депутата! Это госпожа Елена Анисим и один из зарегистрированных на нынешних выборах кандидатов в президенты Анна Канопацкая. Другими политиками в списке можно назвать самого Лукашенко и Андрея Дмитриева, который лет 20 участвует в избирательных кампаниях.

Политика в Белоруссии делается с точки зрения "вертикали власти", а не электоральной кампании, теледебатов, наружной рекламы, как в той же Украине. Здесь со всем этим очень и очень плохо. Никаких теледебатов не будет. Кампания идёт всего три недели. До дня голосования осталось 11 дней. Кандидатам даётся всего по два теле- и радиоэфира. Все каналы государственные. Кандидатам остаётся надеяться только на себя и Интернет.

Союз "трех" для того, чтобы достать мужей из тюрем. Очень благая цель! Объединение инициировано штабом снятого с выборов Виктора Бабарико, который под арестом. Ребята Бабарико не скрывают, что они позвали Тихановскую и штаб Цепкало.

Выборы президента Беларуси: Лукашенко, Тихановская, Канопацкая – кто кого?

Кстати, Цепкало на свободе, и ему этот союз нужен просто, чтобы остаться в политике. Неделю назад он вместе со своими детьми покинул Беларусь и переехал в Россию, откуда ведёт политическую деятельность. Важно подчеркнуть, что Цепкало — выходец из системы государственной власти. Кадровый дипломат, который закончил МГИМО. Был послом Белоруссии в США и Мексике. Человек, который родил белорусское чудо — Парк высоких технологий, где был бессменным директором 12 лет. Позиция Цепкало простая — остаться в игре, в будущем возглавить партию среднего бизнеса, ориентированную на it-сектор.

Позиция Колесниковой, главы штаба Бабарики, — наращивание так называемого мяса, мышц на Тихановскую, зарегистрированного кандидата. Во время сбора подписей она не вела кампанию, не ходила ни на один пикет. Вместо неё выставляли манекен. Все понимали, что, если пустить её в толпу, где будет нелояльная среда, она поплывёт. Она просто жена популярного блогера! Но сейчас, за 2 недели туров по стране, Тихановская обретает уверенность и у неё начинает получаться, толпа "идёт на неё".

Ведь Сергей Тихановский — это такой белорусский Навальный, или украинский Шарий. У него на канале в Youtube больше 250 000 подписчиков. Правдоруб, который рассказывает истории простых людей. И жена его пошла на выборы после его задержания, только чтобы его защитить. Основная цель этого союза — эмоциональная женская солидарность, союз Любви.

Для Лукашенко допуск Тихановской— это пас в сторону различного рода европейских институтов, голосов с Запада, которые раскричались, когда посадили блогера, арестовали. Запад стал говорить, что нужны плюс-минус честные выборы, что нужно выпускать людей. Пошёл негатив в сторону Лукашенко с Запада. И власть решила, что в целом сможет контролировать Тихановскую при помощи технологий, с учётом очень короткой электоральной кампании. При этом у кандидатов почти нет ресурсов. В такой ситуации элементарно рассказать о себе каждому белорусу невозможно. То есть Тихановская неопасна, как считает власть. Власть уверена, что не даст ей раскрутиться.

Но остальные трое зарегистрированных кандидатов в президенты, несмотря на то, что им рисуют совсем маленький рейтинг, это всё-таки опытные бойцы. Бойцы с политическим ресурсом.

Выборы президента Беларуси: Лукашенко, Тихановская, Канопацкая – кто кого?

Та же Анна Канопацкая. Она экс-депутат. Единственный кандидат, с которой провели открытую встречу действующие в Белоруссии посланники Евросоюза. Плюс поверенная в делах США Мур, для которой это была последняя публичная встреча до отъезда в США. Посла США пока нет в Белоруссии. Запад показал, что Канопацкая — их кандидат. Анна — прозападный политик. Она против интеграции с Россией. Канопацкая выступает за интеграцию Белоруссии в ЕС.

Если были бы в стране все элементы политической кампании, например, социология, как в Украине, Институт Горшенина или агентство "Рейтинг" и другие, был доступ к медиа основным, возможность равноценной агитации, возможность платной рекламы, то никто из всех пятерых, допущенных до выборов кандидатов, в том числе Лукашенко, не смог бы выиграть эти выборы в первом туре. На этом утверждении позволяют базироваться данные института социологии Академии Наук республики Беларусь от апреля 2020 года. Они показали рейтинг доверия действующему президенту — 24%. Это официальная социология.

Для Лукашенко во втором туре существует риск с такими цифрами. Второй тур может быть воспринят опорой Лукашенко как слабость. А опирается он не на технологический, дипломатическо-творческий блок, а на силовиков. Лукашенко продолжает работать с остатками своего электората. Он заявил, что не будет разбрасывать деньги с вертолета, но пообещал хорошее довольствие военным. В довесок ко всему он пообещал силовикам квартиры.

Впервые за всё время на выборах президента нет никого из внешних интересантов. Ни американцы, ни ЕС, ни китайцы, ни арабы, которые плотно работают с Лукашенко, и их всё устраивает. Для России какой бы ни был Лукашенко, он понятен. Россия ведёт с ним дела четверть века. А если хаос, вводятся санкции против Лукашенко, его лишают некоторых привилегий и возможностей, которые он смог получить в последние пять лет на фоне Крыма, то Лукашенко под давлением будет выгоден только РФ. С ним тогда проще говорить будет, не будет всех эти финтов с американской нефтью, несговорчивости по газу, претензий в рамках ЕАЭС, то есть тех вопросов, которые напрягают Москву. Но, как говорит Песков, Путин заинтересован в стабильности, и никакого Майдана быть не должно.

Хотя, трио девушек на одной из пресс-конференций неоднократно спрашивали, готовы ли они звать людей на массовые акции протеста, все ответили, что они за честные выборы, за демократию. Никто не призывает к уличным протестам открыто.

Выборы президента Беларуси: Лукашенко, Тихановская, Канопацкая – кто кого?

"Пусть люди решают сами, как они будут защищать свои голоса".

Я за второй тур. Я бы не стал анализировать риск повторения насилия. Вообще эти выборы могут повлиять на то, что огромное количество людей спустя 10 лет проявили интерес, хотят отстаивать свои права. Хотят вступать в партии, баллотироваться в депутаты разных уровней. Хочет Лукашенко или нет, властью ему делиться придётся в ближайшее время, если он останется президентом.

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