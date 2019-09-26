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27 сентября • обновлено в 19:32
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"Вы ненадежны": в НАТО отказали Путину по поводу ракет в Европе

12.4т Читать материал на украинском

В НАТО отказали России в предложении ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, сообщает Deutsche Welle. В НАТО назвали страну-агрессора "ненадежной".

По ее словам, Россия развернула на своей территории 9М729 (SSC-8 согласно классификации НАТО). Запад неоднократно выступал против таких действий, для каких-либо переговоров на тему РСМД эти ракеты должны быть уничтожены, а факт уничтожения проверен и подтвержден.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

Новости
"Войну не начнем!" У Путина резко изменили риторику по НАТО

Напомним, 19 сентября президент России Владимир Путин направил послания странам Североатлантического альянса с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия.

Письма от Путина получили и лидеры стран, не входящих в НАТО, например, Китай. Послание аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как писал OBOZREVATEL, в России заявили, что примут зеркальные меры в ответ на испытания США крылатой ракеты наземного базирования.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
НАТО
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський сказав, що Україна - сильна держава. Тоді логічно було б фінансово допомогти НАТО :- )))
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Так надо. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат! Это похвально, когда холопы готовы подохнуть прежде пана, а то и вместо пана!:)
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ху*ла послали нах*й
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