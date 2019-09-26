"Вы ненадежны": в НАТО отказали Путину по поводу ракет в Европе

В НАТО отказали России в предложении ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, сообщает Deutsche Welle. В НАТО назвали страну-агрессора "ненадежной".

По ее словам, Россия развернула на своей территории 9М729 (SSC-8 согласно классификации НАТО). Запад неоднократно выступал против таких действий, для каких-либо переговоров на тему РСМД эти ракеты должны быть уничтожены, а факт уничтожения проверен и подтвержден.

Владимир Путин ТАСС

Напомним, 19 сентября президент России Владимир Путин направил послания странам Североатлантического альянса с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия.

Письма от Путина получили и лидеры стран, не входящих в НАТО, например, Китай. Послание аналогичного содержания получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как писал OBOZREVATEL, в России заявили, что примут зеркальные меры в ответ на испытания США крылатой ракеты наземного базирования.

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