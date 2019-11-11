Встреча с Зеленским: у Путина дали оптимистичный прогноз

В Кремле допустили проведение саммита в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, до конца 2019 года.

Соответствующее заявление сделал в понедельник, 11 ноября, на брифинге помощник лидера РФ Юрий Ушаков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что, конечно, саммит будет проведён, несомненно. Я думаю, что в этом году", – сказал он.

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Ушаков отметил, что идет работа по подготовке саммита. "Ведутся активные разговоры на этот счёт и между помощниками соответствующими, и между лидерами в ходе телефонных разговоров. Сегодня этот вопрос будет затронут с Меркель", – поделился помощник Путина.

При этом, он опроверг информацию о возможной встрече "нормандской четверки" 24 или 26 ноября, заявив, что такие даты не звучали.

"Пока рассматривается возможность проведения саммита сама по себе. Я не знаю, кто называет эти даты, но они на моем уровне не обсуждались", – добавил он.

Ушаков также рассказал, что "наблюдаются подвижки" по подготовке. В их числе принятие "формулы Штайнмайера", согласование проекта итогового документа, проведение отвода сил и средств. Все это, по его словам, будет учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заверил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

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