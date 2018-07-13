Встреча Трампа и Порошенко: украинцы объяснили, чего ждать

Большинство украинцев считают, что переговоры президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Брюсселе ничего не изменят для страны.

В частности, к варианту о том, что встреча двух глав государств была лишь знаком вежливости склоняются 49% респондентов, свидетельствует опрос OBOZREVATEL.

В то же время 34% опрошенных считают, что российскому президенту Владимиру Путину однозначно стоит напрячься из-за встречи Порошенко и Трампа.

Еще 15% участников опроса уверены, что переговоры украинского и американского лидера являются важным сигналом того, что Украину не "сольют".

Участие в соответствующем опросе приняли около 5 тысяч человек.

Напомним, во время встречи Порошенко и Трамп обсудили, кроме всего прочего, политико-оборонные отношения между Украиной и США, а также стратегию американского президента на предстоящей встрече с Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках саммита НАТО в Брюсселе Трамп также прокомментировал аннексию Россией украинского Крыма.