Встреча глав МИД "нормандской четверки": о чем договорились в Берлине

Встреча глав МИД Франции, Германии, Украины и России продолжалась 4,5 часа в Берлине. Министры согласовали позиции по ряду вопросов.

Так, первые за 16 месяцев переговоры проходили в закрытом для прессы формате, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан отметил, что на встрече говорилось о необходимости добиться мира, после чего работать над механизмами его поддержания на Донбассе.

"Нормандская четверка"

"Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира. Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН на востоке Украины, когда это позволит реализация Минских договоренностей", - заявил министр.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры договорились о ряде мер по обеспечению режима прекращения огня на востоке Украины.

"К этому относится вывод тяжелых вооружений, военных и разминирование территорий... Мы также обсудили действия в гуманитарной сфере, которые обеспечат нужды людей, к этому относится и обмен военнопленными", - сказал он.

По словам Мааса, стороны договорились и далее проводить консультации экспертов "Нормандской четверки" по "формуле Штайнмайера".

Также он прокомментировал ввод миротворцев на Донбасс.

"Что касается условий присутствия миссии ООН на востоке Украины, то мы поручили нашим политдиректорам провести дальнейшие консультации по этим вопросам в течение следующей недели", - сказал глава МИД ФРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Павлу Климкину поднять на переговорах вопрос политзаключенных в России и оккупированном Крыму.