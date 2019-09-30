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1 октября • обновлено в 01:05
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Вслед за Трампом: в США потребовали расследования по связям Клинтон с Украиной

1.3т Читать материал на украинском

Председатели двух комитетов Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон (Республиканская партия) потребовали расследовать связи бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с Украиной

Речь идет об избирательной кампании 2016 года экс-кандидата на пост американского президента от Демократическо партии, передает Politico со ссылкой на обращение сенаторов к министру юстиции и генпрокурору США Уильяму Барру.

В своем письме Грассли и Джонсон просят Барра "не игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы".

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"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии", – сказано в тексте.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить причину.

Они также высказали беспокойство из-за того, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году "не был тщательно рассмотрен".

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Коллаж

Отметим, Грассли возглавляет юридический комитет, а Джонсон управляет комитетом по национальной безопасности и правительственным делам в Сенате Конгресса США.

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Темы
Импичмент Трампа Выборы в США
Персоны
Хиллари Клинтон Дональд Трамп
Место
США
Тег
политика
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот будет номер, если Украине сыграет в судьбе современного мира ту же роль, которую сыграла в начале прошлого века Сербия, когда выстрел Гаврилы Принципа запустил цепочку фатальных событий: мировая война - крушение могущественных империй - Версаль - очередная мировая война - тотальное переустройство мира… Гоню от себя эту мысль, но никак не получается. :(
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну вот собственно и дошла очередь до вислоухих и амбарной книги. Ведь передача компромата на команду соперника Клинтон это тоже самое против чего сейчас визжат демократы? Против попытки повлиять на результаты выборов компроматом.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
От свидомых - как от чумы.... Заразные....
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