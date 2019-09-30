Вслед за Трампом: в США потребовали расследования по связям Клинтон с Украиной

Председатели двух комитетов Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон (Республиканская партия) потребовали расследовать связи бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон с Украиной

Речь идет об избирательной кампании 2016 года экс-кандидата на пост американского президента от Демократическо партии, передает Politico со ссылкой на обращение сенаторов к министру юстиции и генпрокурору США Уильяму Барру.

В своем письме Грассли и Джонсон просят Барра "не игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы".

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии", – сказано в тексте.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить причину.

Они также высказали беспокойство из-за того, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году "не был тщательно рассмотрен".

Хиллари Клинтон Коллаж

Отметим, Грассли возглавляет юридический комитет, а Джонсон управляет комитетом по национальной безопасности и правительственным делам в Сенате Конгресса США.

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