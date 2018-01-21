Всех раздеть: в России озвучили забавную идею по выборам президента

В России предложили проводить выборы во время крещенских купаний, чтобы победителем становился тот, кто дольше сможет находится в ледяной воде.

С такой инициативой на своей странице в Facebook выступил российский писатель Владимир Войнович.

"Крещенские купания двух претендентов навели меня на мысль, почему бы не заменить ими выборы президента. Взять всех кандидатов и поместить в ледяную купель. Кто дольше выдержит, тот и президент", - написал он.

Писатель отметил, что при этом было бы необходимо строго соблюдать принцип равенства возможностей.

"Температура воды и воздуха должны быть одинаковыми. Если при этом одного купальщика сопровождают монахи с хоругвями и песнопениями, то таким же образом Божьей помощью должны быть обеспечены и остальные", - добавил Войнович.

"Кому-то такой способ избрания главы государства может показаться экзотическим, но он был бы не столь затратным и не менее справедливым, чем тот привычный, который нам предстоит", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", глава РФ Владимир Путин опозорился во время крещенских купаний.