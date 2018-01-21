УкрEngРус
ПолитикаЭкономика

Всех раздеть: в России озвучили забавную идею по выборам президента

3.2тЧитать новость на украинском

В России предложили проводить выборы во время крещенских купаний, чтобы победителем становился тот, кто дольше сможет находится в ледяной воде.

С такой инициативой на своей странице в Facebook выступил российский писатель Владимир Войнович.

"Крещенские купания двух претендентов навели меня на мысль, почему бы не заменить ими выборы президента. Взять всех кандидатов и поместить в ледяную купель. Кто дольше выдержит, тот и президент", - написал он.

Новости
"Путин едет по стране, а мы по-прежнему в г*вне": крик души простой россиянки "взорвал" РФ

Писатель отметил, что при этом было бы необходимо строго соблюдать принцип равенства возможностей.

"Температура воды и воздуха должны быть одинаковыми. Если при этом одного купальщика сопровождают монахи с хоругвями и песнопениями, то таким же образом Божьей помощью должны быть обеспечены и остальные", - добавил Войнович.

"Кому-то такой способ избрания главы государства может показаться экзотическим, но он был бы не столь затратным и не менее справедливым, чем тот привычный, который нам предстоит", - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", глава РФ Владимир Путин опозорился во время крещенских купаний.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости