Всех раздеть: в России озвучили забавную идею по выборам президента

В России предложили проводить выборы во время крещенских купаний, чтобы победителем становился тот, кто дольше сможет находится в ледяной воде.
С такой инициативой на своей странице в Facebook выступил российский писатель Владимир Войнович.
"Крещенские купания двух претендентов навели меня на мысль, почему бы не заменить ими выборы президента. Взять всех кандидатов и поместить в ледяную купель. Кто дольше выдержит, тот и президент", - написал он.
Писатель отметил, что при этом было бы необходимо строго соблюдать принцип равенства возможностей.
"Температура воды и воздуха должны быть одинаковыми. Если при этом одного купальщика сопровождают монахи с хоругвями и песнопениями, то таким же образом Божьей помощью должны быть обеспечены и остальные", - добавил Войнович.
"Кому-то такой способ избрания главы государства может показаться экзотическим, но он был бы не столь затратным и не менее справедливым, чем тот привычный, который нам предстоит", - подчеркнул он.
Как сообщал "Обозреватель", глава РФ Владимир Путин опозорился во время крещенских купаний.