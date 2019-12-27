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27 декабря • обновлено в 09:46
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Все в крови и жуткие крики: пассажиры рассказали подробности крушения самолета в Казахстане

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Пассажиры, которым посчастливилось выжить после крушения самолета Bek Air в Казахстане, рассказали о том, как разбился самолет.

По их словам, в результате падения воздушного судна пострадали множество людей, а весь салон был в крови. Слова одной из пострадавших передает Mash.

"В тряске начало все падать: багаж, не багаж. Крики. Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", – рассказала Гульнара Кошенова.

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По ее словам, перед инцидентом самолет сильно трясло. После столкновения со стеной салон заполнил дым.

"Дети были, сломанные руки, ноги, кровь. Все разбежались просто… Все в крови", – добавила пассажирка.

В Казахстане разбился самолет

В Казахстане разбился самолет

МВД Казахстана

Другой пассажир рассказал, что когда самолет набрал высоту, крыло начало расшатываться, а затем он рухнул на дом. Люди вылезали по обледеневшему крылу через окно и помогали вытаскивать других пассажиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали первые фото и видео с места крушения самолета в Казахстане.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Крушение самолета в Казахстане
Место
Казахстан Алмати
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