Я не проводил сравнительный анализ, кто в нашем правительстве работает хуже всех - для меня это очевидно: Белый дом Трампа. Но также надо ясно осознавать другую сторону медали. Плохой президент сам по себе компенсируется советниками и кабинетом, Конгрессом и Верховным судом. Потому что плохой президент плох из его внутреннего состояния - ну родился он не очень умным и городит непонятно что. В таком случае он не удаляет явно полезных советников, которые как заботливые родители держат его под контролем. Он понимает свои лимиты и наоборот рассчитывает на помощь.

И совершенно другое дело, президент, который занят лишь самим собой и любой, кто ему хотя бы намекает об этом, становится его личным врагом, вплоть до каверзных вопросов, а нa чей ты стороне. Так вот, сторона во всём этом может быть только одна - сторона исполнителя службы, на которую президента наняли. Не помазали на царство, а наняли на работу, избрав из списка захотевших. И это не даёт президенту никаких привилегий над законом.

Однако, в нашем случае, явно не умный, да ещё и слишком любящий самого себя президент, осложняется 3й проблемой - он ставленник вражеского государства и его правителя. Я очень не хочу видеть Россию в этой роли, но ничего другого на сегодня сказать нельзя. Мне уже давно стало понятно, что россияне, на самом деле, выбирают гбшника Путина, потому реформы там невозможны, но при этом- это дело жителей России - как они хотят жить. И в то же время мы здесь понимаем, что путинизм пришёл к нам в виде этого самодура и психопата, купленного на русские деньги или совершенно натурально влюблённого в методы Путина и его стиль руководства.

Значит вывод только один - сопротивление и ежедневное разоблачение того и другого персонажа, которые оба работают лишь на возможное разрушение и ослабление Соединённых Штатов. Один, потому что это его служба с самого началa и задача, а другой потому что не понимает, не знает, куплен, придурок, психопат, полезный идиот и далее по списку.

Я уже писал например, что мулька о близкой войне, которую подхватили трампофилы - из кремлёвской методички, рассчитана ну на совсем глупых и напуганных. Другие похожие - нужно каждую проверять и удостоверивать. Каждую фотографию. Каждый незнакомый ресурс на инете. Каждый вброс из источников, которые заняты теориями заговора. Лживые комментаторы, особенно справа на консервативном тв и радио, должны быть поимённо обозначены и каждое их слово нужно подвергать сомнению. Именно они задают весь тон дискуссии и именно они вводят общество в состояние истерии, которую умело нагнетают на пустом месте.

Особо выделю целый набор "писателей" и комментаторов из Израиля, бывших советских граждан. Я понимаю, у них там на месте, свои реалии и нужды, но тот уровень ереси, что идёт от конкретно этого сегмента пишущих, перебивает любой другой ресурс. Тут и всемирный заговор СМИ вместе с ЦРУ, ФБР, всем Конгрессом и судами против Трампа; тут и восторженные оды Трампу, который вот-вот откроет закрытые шахты Миннесоты и самолично оживит порт Балтимора; тут и какие-то абсолютно безграмотные рассуждения, как Трамп поможет в деле с Сирией, решит все тамошние вопросы и создаст Израилю какую то невиданную благодать на 100 лет вперёд, как никто до него даже не пытался. Ни фактов, ни логики, ни соединений различных событий, ни аналитики - вся эта группа писак не представляет. Они рассчитаны на безграмотных и вечно страдающих за судьбу Израиля постсоветских граждан, которые не озадачивают себя проверкой фактов, цифр и событий. Сразу оговорюсь - никто не против Израиля, но не надо из очень продвинутой страны и общества, такой как Израиль, делать какой-то забитый еврейский штетл, а-ля Брайтон бич, который вот вот падёт под ударами антисемитов и BDS.

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То есть если подвести итог - идеология трампизма, это конфеты для безграмотных и не желающих ничего знать. Информация и идеология аферистов. Потому что любой, мало-мальски образованный, тут же увидит не стыковки целого ряда фактов. А хорошо образованный вообще эту ересь читать не будет, так как понимает с первых слов, что это рассчитано на безграмотный, забитый и отсталый охлос.