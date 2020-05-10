Все места заняты: пассажир показал, как нарушают правила карантина в самолетах. Фото

Американская авиакомпания United Airlines не придерживается политики социального дистанцирования пассажиров на своих рейсах в период пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter один из главных кардиологов Медицинского центра Сан-Франциско доктор Этан Вайсс. Он сделал селфи на борту многолюдного рейса Нью-Йорк – Сан-Франциско 9 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В самолетах United Airlines не соблюдают дистанцию

"Я думаю, United Airlines ослабляет свою политику социального дистанцирования в эти дни? Каждое сиденье заполнено в этом Boeing 737... После этого раза я еще долго никуда не полечу", – написал он под снимком.

Также Вейсс опубликовал сообщение от авиакомпании, которое он получил 30 апреля. В нем говорится об "автоматическом блокировании промежуточных мест", чтобы пассажиры могли находиться подальше друг от друга.

Однако фото показало, что многие средние места на борту самолета были заняты.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Also I guess a lot has changed in 10 days pic.twitter.com/mIPdxL13KZ — Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

Как узнал OBOZREVATEL, украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентября. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.

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