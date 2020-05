Все места заняты: пассажир показал, как нарушают правила карантина в самолетах. Фото

Американская авиакомпания United Airlines не придерживается политики социального дистанцирования пассажиров на своих рейсах в период пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter один из главных кардиологов Медицинского центра Сан-Франциско доктор Этан Вайсс. Он сделал селфи на борту многолюдного рейса Нью-Йорк – Сан-Франциско 9 мая (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я думаю, United Airlines ослабляет свою политику социального дистанцирования в эти дни? Каждое сиденье заполнено в этом Boeing 737... После этого раза я еще долго никуда не полечу", – написал он под снимком.

Также Вейсс опубликовал сообщение от авиакомпании, которое он получил 30 апреля. В нем говорится об "автоматическом блокировании промежуточных мест", чтобы пассажиры могли находиться подальше друг от друга.

Однако фото показало, что многие средние места на борту самолета были заняты.

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL