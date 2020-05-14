Все дело в тестостероне: ученые выяснили, кто из мужчин чаще умирает от COVID-19

Ученые установили, что мужчины с низким уровнем тестостерона подвергаются большему риску умереть от COVID-19.

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Как сообщает DailyMail, в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф провели исследование, в котором проверили 45 пациентов с коронавирусом. 35 из них были мужчинами, а 10 – женщинами. Позже от вируса погибли 9 мужчин и 3 женщины.

Ученым удалось установить взаимосвязь – у мужчин с низким уровнем тестостерона (их было 68,6%) с большей вероятностью случался цитокиновый шторм (в таких случая иммунная система атакует организм). Это достаточно опасная реакция, которая имеет высокий процент летальности. Тестостерон же помогает регулировать иммунный ответ организма.

Профессор Гюлса Габриэль, который принимал участие в исследовании, подтвердил эту информацию и сообщил, что у большинства умерших мужчин был обнаружен пониженный уровень тестостерона.

Мужчины с низким уровнем тестостерона подвергаются большему риску умереть от COVID-19 DailyMail

"Низкий уровень тестостерона у мужчин, по-видимому, является фактором риска тяжелых и даже смертельных исходов у мужчин. В то же время, у мужчин с нормальным уровнем тестостерона не начинается цитокиновый шторм и, следовательно, они имеют больше шансов выжить", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти у всех людей, переболевших COVID-19 вырабатываются антитела, в том числе и те, что отвечают за длительную защиту организма.

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