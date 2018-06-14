Сейчас весь мир обсуждает результаты встречи президента Трампа и монарха Кима. Их рукопожатия, их декларацию о будущей безъядерной Корее. Кто-то вспоминает обрушение Берлинской стены в 1990, кто-то договоры СССР с Австрией и Финляндией 1955 г.

Я бы очень хотел, чтобы из встречи в Сингапуре получилось что-то доброе, чтобы народ северной части Кореи освободился от тиранического режима Кимов и соединился с южной частью страны в единое демократическое и, в будущем, процветающее государство. Оптимизм мой умеренный. В успех я верю с огромной осторожностью. Но тут всё в будущем.

А вот нравственный провал встречи - он налицо. Президент США назвал Ким Чен Ына хорошим смышленым парнем, улыбался до ушей, тряс ему руку. В американской системе координат Ким теперь - good boy.

А этот good boy еще недавно травил собаками и жег напалмом своих врагов, убил старшего брата, держал весь народ северной части Кореи в концентрационном лагере и, как и его отец и дед, понуждал миллионы людей к страданиям, невыносимым унижениям, невероятной нищете, голоду и преждевременной смерти. Ким Чен Ын - ЧУДОВИЩЕ, и это знает весь мир. Я уже не говорю, о его угрозах нанести ядерный удар по Японии, по Гуаму и полное равнодушие к тому, что ответным ударом будет испепелен народ его страны (а он сам, понятно, отсидится в бункере).

И вот с этим чудовищем Трамп улыбается, жмет ему руку, разве что по плечу не хлопает, называет его "добрым малым".

Новости Ким победил

Конечно, ради разрядки напряженности на Корейском полуострове можно пойти на многое.

НА МНОГОЕ, НО НЕ НА ВСЁ.

Есть нравственные пределы дозволенного и глава демократического государства, в котором уважаются права человека, не может не проявлять сдержанности в общении с кровавым деспотом. Действовать иначе - значит потакать тирану, значит пренебрегать страданиями его бесчисленных жертв, значит унижать народ и принципы своей страны.

Встречаться в Сингапуре надо было, вести переговоры надо было, но не как с друзьями по семерке (где как раз нычне не всё лучезарно), а как с врагом человечества.

Не от великодушия и не от внезапной перемены, а лишь следуя хитрости и страху пошел тиран Ким на переговоры с США. Их и надо было вести в соответствующей холодной и сдержанной манере. Дипломатический протокол это вполне дозволяет, а нравственное чувство просто требует.

УВЕРЕН, ТАКАЯ СДЕРЖАННАЯ МАНЕРА НЕ ОСЛАБИЛА БЫ, НО УСИЛИЛА ПОЗИЦИИ США НА ПЕРЕГОВОРАХ.