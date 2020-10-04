Врач Трампа рассказал, как лечат от COVID-19 президента США

Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, якобы испугался смерти, узнав, что инфицирован.

Об этом на странице в Twitter со ссылкой на источники в Республиканской партии заявил журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман.

При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS заявил, что Трамп чувствует себя очень хорошо, но на какое-то время останется в больнице. Врач Брайан Гарибальди на пресс-конференции заявил, что Трампа могут выписать уже в понедельник.

По словам Шермана, глава Соединенных Штатов, узнав о болезни, спрашивал: "Я кончу как Стэн Чера? Так и будет?". Онимел в виду своего друга Стэна Черу из Нью-Йорка, который скончался от COVID-19 в апреле текущего года.

Журналист также утверждает, что состояние Трампа, по словам его источников, куда хуже, чем говорится в официальных сообщениях.

По словам О'Брайена, президент "на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе".

"Но я думаю, что он останется в [военно-медицинском] центре имени Уолтера Рида по крайней мере на какое-то время", – сказал он.

"Я думаю, что доктора хотят сделать так, чтобы он был под их наблюдением и ему предоставлялось лучшее лечение", – добавил О'Брайен. Он отметил, что американский глава в прекрасном состоянии и "твердо руководит правительством страны".

В то же время врач Трампа подтвердил, что 2 октября президенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.

Медик предположил, что выписать политика могут уже 5 октября. Трамп в настоящее время не жалуется на трудности с дыханием и передвигается без ограничений, сказал его врач.

"Наш план на сегодня – чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", – сказал Гарибальди.

Напомним, у Дональда Трампа 2 октября обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.

В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента. Сам политик заявил, что уже чувствует себя намного лучше.

Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.

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