Врач Трампа рассказал, как лечат от COVID-19 президента США
Об инфицировании главы Соединенных Штатов стало известно 2 октября
Врач политика утверждает, что Трамп чувствует себя отлично
Медик даже заговорил о выписке президента, однако СМИ считают, что на самом деле ситуация со здоровьем Трампа не такая хорошая
Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, якобы испугался смерти, узнав, что инфицирован.
Об этом на странице в Twitter со ссылкой на источники в Республиканской партии заявил журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман.
При этом помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS заявил, что Трамп чувствует себя очень хорошо, но на какое-то время останется в больнице. Врач Брайан Гарибальди на пресс-конференции заявил, что Трампа могут выписать уже в понедельник.
По словам Шермана, глава Соединенных Штатов, узнав о болезни, спрашивал: "Я кончу как Стэн Чера? Так и будет?". Онимел в виду своего друга Стэна Черу из Нью-Йорка, который скончался от COVID-19 в апреле текущего года.
Журналист также утверждает, что состояние Трампа, по словам его источников, куда хуже, чем говорится в официальных сообщениях.
По словам О'Брайена, президент "на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе".
"Но я думаю, что он останется в [военно-медицинском] центре имени Уолтера Рида по крайней мере на какое-то время", – сказал он.
"Я думаю, что доктора хотят сделать так, чтобы он был под их наблюдением и ему предоставлялось лучшее лечение", – добавил О'Брайен. Он отметил, что американский глава в прекрасном состоянии и "твердо руководит правительством страны".
В то же время врач Трампа подтвердил, что 2 октября президенту давали дополнительный кислород. За время болезни насыщенность его крови кислородом падала дважды.
Медик предположил, что выписать политика могут уже 5 октября. Трамп в настоящее время не жалуется на трудности с дыханием и передвигается без ограничений, сказал его врач.
"Наш план на сегодня – чтобы он пил, ел, был вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня, мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он может продолжить запланированный курс лечения", – сказал Гарибальди.
Напомним, у Дональда Трампа 2 октября обнаружили коронавирус. После этого главу государства госпитализировали в медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Также были обнародованы кадры палаты, в которой находится Трамп.
В Белом доме отметили, что следующие 48 часов станут критически важными для президента. Сам политик заявил, что уже чувствует себя намного лучше.
Политолог Питер Залмаев написал в блоге для OBOZREVATEL, что тяжесть заболевания может повлиять на перспективы Трампа на предстоящих выборах 3 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после начала пандемии Трамп долго относился к ней скептически. Так, он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты. Носить маску президента США просили его помощники и врачи.
Впервые Трамп появился на публике в маске в июле – во время посещения военного госпиталя Walter Reed.
В свою очередь представитель Белого дома Кейли Макэнани 9 сентября заявила, что Трамп сознательно преуменьшал опасность коронавируса в своих публичных выступлениях.
По ее словам, таким образом он пытался не допустить хаоса в стране.
Напомним также, что президент США распространял недостоверную информацию об опасной болезни. В апреле он выразил убеждение, что COVID-19 якобы погибает от воздействия прямого солнечного света всего за минуту.
Конкурент Трампа на предстоящих выборах президента Джо Байден потребовал его отставки из-за проблем с коронавирусом в стране.