Впервые после 1941-го: в России испугались Украины в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков утверждает, что НАТО с помощью Украины пытается подобраться к России.

Такое мнение он высказал в интервью "Говорит Москва". При этом он навел аналогию с Литвой.

"В Литве больше тысячи немецких солдат. Я вам должен сказать, что впервые после 1941 года немецкие солдаты бундесвера, то есть Германии, находятся на территории Литвы", - подчеркнул он.

По его словам, Украину ждет та же участь.

"Следующий шаг, по их правилам игры, Украину надо включать в НАТО. Следующий шаг, по их правилам игры, системы ПРО надо установить на границе Украины с Россией. Следующий шаг, по их правилам игры, Грузия тоже должна быть принята в НАТО. То есть по их правилам игры нас надо зажать в тиски, а потом нам диктовать условия", - подытожил Пушков.

Как сообщал "Обозреватель", Украина намерена присоединиться к центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности до конца текущего года.