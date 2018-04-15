"Вождь на месте": фото из больницы России вызвало насмешки

В сети высмеяли фото кабинета заведующего отделением Назаровской райбольницы Красноярского края, в котором на ободранной стене висит портрет президента РФ Владимира Путина.
Фото в своем Facebook выложил российский блогер Рустем Адагамов, сообщает "Обозреватель".
"Кабинет заведующего отделением в районной больнице г. Назарово Красноярского края", - подписал он фото.
Facebook Рустема Адагамова
Пользователи подняли на смех состояние рабочего кабинета, в котором долгие годы не делался ремонт, но на обшарпанной стене висит портрет Путина.
"Портрет вождя на месте", - пишет пользователь Леон Розенблюм.
Facebook Рустема Адагамова
Александрас Олечас отмечает, что портрет Путина не в рамке, поэтому следует ждать проверки.
Facebook Рустема Адагамова
"Судя по размерам, портрет Путина закрывает самый большой дефект стены", - считает Денис Марков.
Facebook Рустема Адагамова
Как сообщал "Обозреватель", пользователи интернета высмеяли намерения премьер-министра России Дмитрия Медведева, который предложил запретить продажи американских товаров в ответ на западные санкции.