"Вождь на месте": фото из больницы России вызвало насмешки

В сети высмеяли фото кабинета заведующего отделением Назаровской райбольницы Красноярского края, в котором на ободранной стене висит портрет президента РФ Владимира Путина.

Фото в своем Facebook выложил российский блогер Рустем Адагамов, сообщает "Обозреватель".

"Кабинет заведующего отделением в районной больнице г. Назарово Красноярского края", - подписал он фото.

Facebook Рустема Адагамова

Пользователи подняли на смех состояние рабочего кабинета, в котором долгие годы не делался ремонт, но на обшарпанной стене висит портрет Путина.

"Портрет вождя на месте", - пишет пользователь Леон Розенблюм.

Facebook Рустема Адагамова

Александрас Олечас отмечает, что портрет Путина не в рамке, поэтому следует ждать проверки.

Facebook Рустема Адагамова

"Судя по размерам, портрет Путина закрывает самый большой дефект стены", - считает Денис Марков.

Facebook Рустема Адагамова

Как сообщал "Обозреватель", пользователи интернета высмеяли намерения премьер-министра России Дмитрия Медведева, который предложил запретить продажи американских товаров в ответ на западные санкции.