"Вонючая дыра": Facebook оскорбил главу Китая Си Цзиньпин

Facebook оскорбительно перевел имя китайского лидера Си Цзиньпина.
Как передает Reuters, когда пользователи соцсети запрашивали перевод с бирманского языка на английский, то Си Цзиньпин представлялся как "вонючая дыра".
Рост числа запросов про Цзиньпина стал прослеживаться после визита главы Китая в страну Юго-Восточной Азии. При этом при переводе лента была завалена упоминанием "мистера вонючая дыра".
Руководство Facebook уже отреагировало на инцидент, попросив прощения и пообещав найти причину ошибки. Сам перевод с бирманского на английский исправили.
Си Цзиньпин
Хабар 24
Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили личные данные миллионов пользователей Facebook.
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