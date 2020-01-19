"Вонючая дыра": Facebook оскорбил главу Китая Си Цзиньпин

Facebook оскорбительно перевел имя китайского лидера Си Цзиньпина.

Как передает Reuters, когда пользователи соцсети запрашивали перевод с бирманского языка на английский, то Си Цзиньпин представлялся как "вонючая дыра".

Рост числа запросов про Цзиньпина стал прослеживаться после визита главы Китая в страну Юго-Восточной Азии. При этом при переводе лента была завалена упоминанием "мистера вонючая дыра".

Руководство Facebook уже отреагировало на инцидент, попросив прощения и пообещав найти причину ошибки. Сам перевод с бирманского на английский исправили.

Си Цзиньпин Хабар 24

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили личные данные миллионов пользователей Facebook.

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