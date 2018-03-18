"Вон из Кремля!" Путину оставили послание на бюллетене

В России один из избирателей оставил действующему президенту Владимиру Путину некое послание.

На документе написано: "Путин - это: война, грабеж, нищета, ложь! Вон из Кремля".

Снимок публикует "МБХ".

Кроме того, в сети показывают много других случаев, когда бюллетень бросают испорченным. В частности, политолог и сторонник "ДНР" Константин Долгов показал, что также оставил надпись.

Правда, на своем документе написал: "За Харьков! За Донбасс! За Россию! За Советский Союз!..".

Как сообщал "Обозреватель", в России 17 марта в 22:00 по киевскому времени официально стартовали президентские выборы. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. Завершится голосование 18 марта, когда закроются последние участки в Калининградской области.