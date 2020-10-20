По итогам 19 октября…

Наиболее ожесточённые бои сегодня велись на южном фронте. Как и ожидалось дальнейшее продвижение азербайджанской армии проходит в северном и северо-западном направлении, а так же вдоль границы с Ираном.

Попытки армянских формирований предпринять контратаки и выбить азербайджанские подразделения из уже занятых районов, на протяжении дня не увенчались успехом.

В свою очередь Армения продолжила атаки по гражданским и инфраструктурным объектам на территории Азербайджана. За сегодня была предпринята безуспешная попытка повредить нефтепровод Баку-Новороссийск, а так же подвергся удару хлопковый завод со складами в Тертере.

Таким образом, Армения сохранила свою приверженность прямому террору гражданского населения, при полной беспомощности остановить азербайджанскую армию на поле боя.

На политическом фронте несколько фаталистично прозвучало заявление главы МИД России Сергея Лаврова: "Встреча представителей Азербайджана и Армении в Москве не оправдала наших ожиданий. Боевые действия в Карабахе продолжаются, и это недопустимо. В настоящее время мы работаем над механизмом контроля за прекращением огня".

Фактически, это было признание беспомощности России в решении вопроса прекращения огня и серьезный репутационный удар по Москве, на международной арене.

Так же, стало известно, что Азербайджан обратится в Европейский суд по правам человека по поводу обстрелов армией Армении азербайджанского мирного населения.

На фоне этого премьер-министр Армении Никол Пашинян довольно неожиданно заявил, что готов приехать в Москву для встречи с Ильхамом Алиевым, хотя, на мой взгляд, это заявление следует расценивать скорее как проявление популизма.

Так же очевиден нарастающий политический кризис внутри самой Армении. В то время как на улицы Еревана, в самый пик второй волны пандемии коронавируса, выходят тысячи армян с требованием признать независимость так называемой НКР, Пашинян проводит встречи с непарламентскими политическими силами, для обсуждения путей выхода из ситуации в Карабахе, а Араик Арутюнян встречается с представителями партии Дашнакцутюн, для обсуждения аналогичного вопроса.

На информационном фронте произошло резкое изменение акцентов кремлевской пропаганды. Москва пытается масштабно интегрировать в азербайджанское информационное пространство целый десант “говорящих голов” представляющих собой нарративные камуфлет ловушки.

В состав этого десанта входят известные политические и медийные личности, такие как: политолог Сергей Марков, историк-кавказовед Олег Кузнецов, пропагандист Максим Шевченко, “эксперт” Игорь Коротченко, депутат от КПРФ Леонид Калашников, “эксперт” Михаил Ходаренко и депутат госдумы Алексей Журавлев.

Подобная инфильтрация “друзей” представляет собой классическую российскую ИПСО и может серьезно нарушить имеющийся информационный баланс в нынешних условиях и крайне негативно сказаться на положительный фактор завершения нынешней операции в Нагорном Карабахе.

Что нам принесёт день завтрашний – время покажет!

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