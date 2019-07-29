Во Франции произошла кровавая перестрелка: трое погибших, один раненый

В результате стрельбы, которая произошла на заправочной станции во французской коммуне Оллиуль, к западу от Тулона, погибли трое человек.

"Одна женщина и двое мужчин погибли в воскресенье, 28 июля, около 19:30 вечера в перестрелке, которая произошла на заправочной станции в Оллиуль", - говорится в сообщении источника в правоохранительных органах, близкий к следствию, передает Аrchyworldys.

Женщина – пассажир скутера, которая оказалась случайной жертвой, скончалась на месте, а двое мужчин умерли в больнице. Четвертый человек – водитель скутера - получил ранения.

Infos Françaises

Le Globe

На месте выехали спасательные службы и правоохранительные органы, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.

В Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил, что "все средства для выявления организаторов перестрелки" задействованы.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de la fusillade d’Ollioules.

Pleine confiance en nos policiers dont je sais, au quotidien, la détermination à éradiquer ces réseaux criminels qui gangrènent nos quartiers. — Christophe Castaner (@CCastaner) July 28, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Францию потрясли массовые протесты.

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