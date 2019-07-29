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Во Франции произошла кровавая перестрелка: трое погибших, один раненый

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В результате стрельбы, которая произошла на заправочной станции во французской коммуне Оллиуль, к западу от Тулона, погибли трое человек.

"Одна женщина и двое мужчин погибли в воскресенье, 28 июля, около 19:30 вечера в перестрелке, которая произошла на заправочной станции в Оллиуль", - говорится в сообщении источника в правоохранительных органах, близкий к следствию, передает Аrchyworldys.

Женщина – пассажир скутера, которая оказалась случайной жертвой, скончалась на месте, а двое мужчин умерли в больнице. Четвертый человек – водитель скутера - получил ранения.

Во Франции произошла кровавая перестрелка: трое погибших, один раненый

Infos Françaises

Во Франции произошла кровавая перестрелка: трое погибших, один раненый

Le Globe

Во Франции произошла кровавая перестрелка: трое погибших, один раненый

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На месте выехали спасательные службы и правоохранительные органы, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.

В Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил, что "все средства для выявления организаторов перестрелки" задействованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Францию потрясли массовые протесты.

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Место
Франция
Теги
стрельба убийство полиция
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