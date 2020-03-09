Во Франции министр культуры заразился коронавирусом

У министра культуры Франции Франка Ристера в воскресенье, 9 марта, подтвердили коронавирус Covid-2019.

Об этом сообщает местное издание Le Point. 46-летнего министра не госпитализировали, он лечится дома.

"Министр сегодня показал положительный результат после того, как у него проявились симптомы", – заявили в его пресс-службе.

Во Франции министр культуры Франк Ристер заразился коронавирусом liga.net

Предположительно, Ристер мог заразиться коронавирусом на прошлой неделе при посещении Национального собрания Франции, где было подтверждено несколько случаев заболевания.

Врачи рассказали, что "правила для министров такие же, как и для всех французов", поэтому его полностью изолировали дома. Сам Ристер заявил, что он "в порядке и хорошей форме".

Ристер не первый правительственный чиновник в мире, который заразился. Среди высокопоставленных лиц, инфицированных вирусной пневмонией, несколько иранских чиновников, в том числе Массуме Эбтекар, вице-президент по делам женщин и семьи и вице-министр здравоохранения Ирадж Харирчи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Иране коронавирусом заразились 23 депутата парламента.

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