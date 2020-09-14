Во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком" – Кабмин ФРГ

Три независимых экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии на официальном сайте. В заявлении напомнили, что первые однозначные доказательства применения против Навального химического нервного агента группы "Новичок" были предоставлены 2 сентября специальной лабораторией Бундесвера.

"Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии (КХО). Поэтому федеральное правительство привлекло Организацию по запрещению химического оружия (OЗХО) к анализу доказательств по делу Навального. На этом основании ОЗХО взяла образцы у господина Навального и приняла необходимые меры для проведения их исследования в референтных лабораториях ОЗХО", – говорится в сообщении.

Одновременно федеральное правительство также попросило других европейских партнеров, среди которых – Франция и Швеция, о независимом изучении немецких доказательств на основе новых образцов Навального.

"Результаты этого изучения специальными лабораториями Франции и Швеции теперь доступны и подтверждают немецкие доказательства. Независимо от расследований, которые продолжаются со стороны ОЗХО, три лаборатории сейчас самостоятельно предоставили доказательства наличия нервно-паралитического вещества группы "Новичок" как причины отравления господина Навального", – отметили в немецком правительстве.

В связи с этим там в который раз обратились к России с требованием объяснить, что случилось, и заверили, что будут держать ситуацию на контроле совместно с другими европейскими партнерами.

Как писал OBOZREVATEL:

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