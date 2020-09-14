Во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального "Новичком" – Кабмин ФРГ

К расследованию дела также привлекли ОЗХО
Россию попросили объяснить, что происходит, после новых доказательств применения нервно-паралитического вещества
Ранее отравление Навального "Новичком" подтвердила лаборатория Бундесвера
Три независимых экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии на официальном сайте. В заявлении напомнили, что первые однозначные доказательства применения против Навального химического нервного агента группы "Новичок" были предоставлены 2 сентября специальной лабораторией Бундесвера.
"Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии (КХО). Поэтому федеральное правительство привлекло Организацию по запрещению химического оружия (OЗХО) к анализу доказательств по делу Навального. На этом основании ОЗХО взяла образцы у господина Навального и приняла необходимые меры для проведения их исследования в референтных лабораториях ОЗХО", – говорится в сообщении.
Одновременно федеральное правительство также попросило других европейских партнеров, среди которых – Франция и Швеция, о независимом изучении немецких доказательств на основе новых образцов Навального.
"Результаты этого изучения специальными лабораториями Франции и Швеции теперь доступны и подтверждают немецкие доказательства. Независимо от расследований, которые продолжаются со стороны ОЗХО, три лаборатории сейчас самостоятельно предоставили доказательства наличия нервно-паралитического вещества группы "Новичок" как причины отравления господина Навального", – отметили в немецком правительстве.
В связи с этим там в который раз обратились к России с требованием объяснить, что случилось, и заверили, что будут держать ситуацию на контроле совместно с другими европейскими партнерами.
Как писал OBOZREVATEL:
в Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный российский политик Алексей Навальный. Ему стало плохо.
В последствии Навальный впал в кому и попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ.
Родственники решили увезти его на лечение в Германию, однако главный врач больницы в Омске заверял, что Навальный якобы нетранспортабелен.
Однако утром 22 августа Навального все же разрешили увезти в ФРГ для лечения в клинике Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
Также стало известно, что перед отравлением за Навальным была установлена слежка.
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