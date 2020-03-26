Вместо медиков – военные: в Италии разоблачили гумконвой Путина для борьбы с коронавирусом

Почти 80 процентов гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с распространением коронавируса, оказались "абсолютно ненужными или малополезными" вещами.

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Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет газета La Stampa. К тому же издание заявляет о преследовании Кремлем таким "жестом доброй воли" только собственных интересов.

В частности, отмечается, что российская помощь в основном состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой подобной спецтехники. Тогда как, например, Китай отправил в Италию необходимые медицинские маски и аппараты ИВЛ.

80% помощи от России оказались абсолютно ненужными вещами

Кроме этого, подчеркивается, что обещанные Путиным специалисты, которыми, заметим, должны были быть врачи-вирусологи, – это на самом деле военные с высокими воинскими званиями, а не медики.

"Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", – говорится в материале.

В то же время La Stampa пишет, что предоставив Италии поддержку, Кремль "преследовал собственные политические, а также дипломатические интересы". А вот итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять все только для того, чтобы "укрепить личные отношения" с российским правительством.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист и общественный активист Ольга Решетилова считает, что гуманитарная помощь, которую Россия недавно отправила в пострадавшую от коронавируса Италию, может свидетельствовать о том, что следующий вооруженный конфликт в мире будет именно в этой стране.

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