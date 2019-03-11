Венесуэла объявила чрезвычайное положение: что произошло

Парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.
"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - говорится в тексте постановления.
Отметим, Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.
По данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.
Блэкаут в Венесуэле
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января Венесуэлу охватили масштабные протесты. Тысячи людей вышли против президента Николаса Мадуро.
На улицах Каракаса начались столкновения между протестующими и силовиками. Военные использовали слезоточивый газ и стреляли по людям.
Лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя президентом вместо Мадуро. Президент США поддержал его и признал новым главой государства.
31 января Европарламент принял резолюцию, в которой признал и.о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным временным главой страны.
2 февраля Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы.
23 февраля стало известно, что вооруженные силы Венесуэлы получили приказ развернуть войска на границе с Колумбией.
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