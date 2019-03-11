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Венесуэла объявила чрезвычайное положение: что произошло

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Парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - говорится в тексте постановления.

Отметим, Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

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По данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

Блэкаут в Венесуэле

Блэкаут в Венесуэле

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Хуан ГуайдоНиколас Мадуро
Место
Венесуэла
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