Венесуэла объявила чрезвычайное положение: что произошло

Парламент Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявил в стране режим чрезвычайного положения в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

"Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии", - говорится в тексте постановления.

Отметим, Гуайдо внес запрос о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что отключение электричества является якобы результатом хакерских атак из США.

По данным оппозиции, в Венесуэле из-за масштабного отключения электричества массово умирают тяжелобольные, среди которых много детей.

Блэкаут в Венесуэле

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!