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30 декабря • обновлено в 21:23
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Великобритания отреагировала на освобождение и обмен пленными в Украине

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Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании приветствует освобождение и обмен заключенными в Украине 29 декабря.

Об этом говорится в заявлении спикера министерства, опубликованном на сайте правительства Великобритании в понедельник.

Великобритания отреагировала на освобождение и обмен пленными в Украине

"Мы приветствуем состоявшийся обмен пленными в Украине. Возвращение украинцев, задержанных поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины, давно назрело. Этот обмен пленными является еще одним примером решимости президента Зеленского положить конец конфликту на востоке Украины, и мы высоко ценим его стремление добиться справедливости в отношении протестующих, убитых в 2014 году", - заявили в министерстве.

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Министерство иностранных дел Великобритании подчеркивает, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским соглашениям и немедленно освободить всех остальных украинских политзаключенных.

Как сообщал OBOZREVATEL,29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Влдаимир Зеленский.

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Автор
Юрко Медянык
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