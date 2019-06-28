ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Узбекистане на ходу рухнул опасный аттракцион: появилось жуткое видео

1.5тЧитать материал на украинском

В Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в это момент на нем находились люди.

Как передает Sputnik, в МЧС Узбекистана подтвердили случившееся и отметили, что детали происшествия озвучат позднее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.

В Узбекистане на ходу рухнул опасный аттракцион: появилось жуткое видео
В Узбекистане на ходу рухнул опасный аттракцион: появилось жуткое видео
Новости
''Думал, что не выберусь'': во Франции аттракцион с людьми сломался на огромной высоте

По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта 2018 года в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник. Многие были травмированы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Узбекистан
Теги
видеоавария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel