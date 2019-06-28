В Узбекистане на ходу рухнул опасный аттракцион: появилось жуткое видео

В Джизаке (Узбекистан) в парке "Истиклол" аттракцион сломался и упал прямо во время движения, в это момент на нем находились люди.

Как передает Sputnik, в МЧС Узбекистана подтвердили случившееся и отметили, что детали происшествия озвучат позднее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На страшных кадрах видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.

По информации очевидцев, погибла 19-летняя девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта 2018 года в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури сломался подъемник. Многие были травмированы.

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