В Ухане выявили задним числом более 1,2 тысячи умерших от коронавируса

В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, постфактум выявили еще 1290 умерших от COVID-19.

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Так, по новым данным, общее количество скончавшихся во время эпидемии составило 3869, также добавилось 325 случаев заражения – в целом это 50 333 инфицированных. Об этом говорится в официальном заявлении правительства города, передает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что таким образом, всего в Китае с начала эпидемии в декабре прошлого года умерли 4632 человека с коронавирусом, зарегистрировано 82 692 случаев заболевания.

количество жертв COVID-19 в Ухане после пересчета выросло на 1,2 тысячи

При этом агентство со ссылкой на муниципальные власти приводит четыре причины, по которым данные были изменены:

система здравоохранения в разгар эпидемии была перегружена, и многие пациенты умерли до проведения теста на COVID-19;

врачи на пике эпидемии были заняты спасением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям;

пациентов лечили в многочисленных медучреждениях разного подчинения, в том числе частных, что усложнило сбор данных;

зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, в отчетах были повторения и ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае заявили, что оглашенная американским телеканалом Fox News версия об искусственном появлении коронавируса в лаборатории – безосновательна.

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