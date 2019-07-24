В столице Турции Анкаре в среду, 24 июля, неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси Александра Поганшева, в результате чего он с тяжелыми травмами был госпитализирован.

О этом сообщает Hurriyet. Отмечается, что злоумышленник после нападения застрелился.

Поганшев был доставлен в одну из больниц Анкары, где его направили с четырьмя огнестрельными ранениями в реанимацию. Дипломату сделали срочную операцию, его состояние оценили как крайне тяжелое.

В Турции расстреляли белорусского дипломата dailysabah.com

Стало известно, что нападавший – бывший военнослужащий армии Турции, у которого заподозрили психические отклонения. При этом, предполагается, что он был соседом советника посольства Беларуси и между ними был давний конфликт.

Место событий Скриншот из видео

Место событий Скриншот из видео

В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства.

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", — цитирует официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза TUT.BY.

Отмечается, что сын Поганшева не пострадал. Турецкая полиция начала расследование в связи с нападением на дипломата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря 2016 года посла России Андрея Карлова застрелили в турецкой Анкаре.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!