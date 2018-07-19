В центре Нью-Йорка прогремел взрыв: появились первые фото и видео

В центре Нью-Йорка, на Манхеттене, прогремел взрыв 19 июля.

По данным The Daily Mail, это произошло в 6:40 утра по местному времени на 5-й авеню. Спасатели объявили эвакуацию людей из близлежащих зданий. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

Отмечается, что на улице взорвалась паровая труба, когда миллионы пассажиров ехали через этот квартал на работу. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв на Манхеттене

По словам представителя полиции, взрыв прогремел из-за утечки пара под высоким давлением. Огромные облака дыма охватили близлежащие окрестности и достопримечательности, в том числе и "Эмпайр-стейт-билдинг".

Взрыв на Манхеттене

В результате взрыв было перекрыто движение по оживленной трассе, а также некоторые станции метро. Из-за этого в городе образовался коллапс, и многие американцы не могли добраться до работы в этом районе.

Взрыв на Манхеттене

Отмечается, что сеть паровых труб Манхэттена обслуживает около двух тысяч зданий в городе. Взрывы крайне редко заканчиваются смертельным исходом. Так, в 2007 году человек скончался от сердечного приступа, когда случилась подобная ситуация.

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Взрыв на Манхеттене

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Ираке прогремели несколько взрывов, в результате чего погибли и получили ранения около 30 человек.