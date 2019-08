В США загадочно умерла 22-летняя правнучка Кеннеди: фото красавицы

Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.

Как сообщает CNN, Сирше Райзен Кеннеди-Хилл было 22 года.

Ее тело обнаружили в семейном поместье. Полицейские детективы Барнстейбла расследуют "смерть без присмотра" в порту Хианнис, штат Массачусетс, сообщила пресс-секретарь прокуратуры округа Кейп и Айлендс. О смерти сообщили на той же улице, где находится комплекс Кеннеди.

"Наши сердца разбиты потерей нашей любимой Сирше. Ее жизнь была наполнена надеждой, обещанием и любовью", - прокомментировала семья скончавшейся.

Причину смерти не называют, однако, предварительно известно, что это может быть передозировка наркотиками. Девушка страдала от депрессии.

Сирши является правнучкой Роберта Кеннеди, который был родным братом президента США Джона Кеннеди.

Saoirse Kennedy Hill, 22 year old granddaughter of Robert F. Kennedy died Thursday at the fabled political family's compound in Hyannisport, Massachusetts.

She was found unresponsive from an apparent overdose.

Sending prayers to the Kennedy family. 🙏 pic.twitter.com/nAaK1cthX3