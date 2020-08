В США возникли новые погромы из-за стрельбы копов в афроамериканца. Фото и видео

В американском городе Кеноша штата Висконсин люди вышли на протесты из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка, которая произошла 24 августа.

В связи с массовыми беспорядками, которые привели к сожжению зданий и авто, местные власти ввели комендантский час. Об этом сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Издание отмечает, что безоружный Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин. Копы же семь раз выстрелили ему в спину, когда он открыл дверь, чтобы сесть в машину. Мужчину доставили в госпиталь Милуоки, врачам удалось его спасти, но он остается в медучреждении.

Момент стрельбы

Тем временем новость о Блейке мгновенно облетела город, и после этого его охватили акции протеста – там начались погромы и грабежи. В частности, недовольные произволом полицейских люди разбили двери здания городского суда, а также подожгли несколько зданий и автомобилей.

Копы выстрелили в Блейка семь раз

Ночью город были введены войска Национальной гвардии для подавления беспорядков. Также власти назначили комендантский час до утра 25 августа по местному времени.

Людей возмутили действия полицейских, они начали погромы

Комментируя инцидент в Кеноше, губернатор штата Висконсин Тони Эверс написал в Twitter, что "расизм – это указание на кризисное состояние общества".

Во время беспорядков в Кеноше сожгли несколько зданий

Со своей стороны мэр города Джон Антарамян отметил, что полицейские, ранившие Блейка и их коллеги, не были обеспечены нательными видеорегистраторами из-за нехватки бюджетных средств.

Протестующие сожгли десятки подержанных авто в одном из салонов

Люди проходят мимо сгоревших автомобилей после ночи беспорядков в Кеноше

Разрушенный ювелирный магазин в центре Кеноши

Сожженный автомобиль

Женщина рядом с сгоревшими авто держит флаг США и табличку с надписью: "Бог + закон + порядок"

Магазин сотовых телефонов, который находится между местом стрельбы и центром города

Люди подожгли автомобили

Masked BLM rioters are smashing up cars using bats in #Kenosha. pic.twitter.com/4pe01R938U - Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020

BLM rioters continue their rampage through #Kenosha. They’re destroying everything they can. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DXPs9ctwPu — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 25, 2020

Whole city blocks are on fire in Kenosha. pic.twitter.com/8MNUS0Nair — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 25, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в городе Лафейетт (США) полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерин при задержании.

