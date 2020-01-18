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18 января • обновлено в 10:26
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В США посреди улицы расстреляли семью: фото и видео с места ЧП

1.7т
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В городе Грантсвилл американского штата Юта 17 января неизвестный посреди улицы расстрелял четверых членов семьи, еще один получил ранения.

По информации местного издания DeseretNews, стрелок является родственником пострадавших. Подозреваемого в убийстве полицейские уже взяли под стражу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы)

Детали происшествия и личность задержанного пока не разглашаются.

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Стрельба в США

Стрельба в США

deseret.com

"Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей", — написал губернатор штата Гэри Герберт своем Twitter.

 

 

Стрельба в США

Стрельба в США

kutv.com

Стрельба в США

Стрельба в США

deseret.com

 

 

Стрельба в США

Стрельба в США

news.yahoo.com

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CNN

Ранее OBOZREVATEL писал, что в штате Калифорния (США) самолет сбросил реактивное топливо над площадкой начальной школы. В результате пострадали около 60 человек.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
США
Тег
стрельба
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