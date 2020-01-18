В США посреди улицы расстреляли семью: фото и видео с места ЧП

В городе Грантсвилл американского штата Юта 17 января неизвестный посреди улицы расстрелял четверых членов семьи, еще один получил ранения.
По информации местного издания DeseretNews, стрелок является родственником пострадавших. Подозреваемого в убийстве полицейские уже взяли под стражу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы)
Детали происшествия и личность задержанного пока не разглашаются.
Стрельба в США
deseret.com
"Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей", — написал губернатор штата Гэри Герберт своем Twitter.
Our hearts are broken by the horrible news coming out Grantsville tonight. We mourn over the loss of innocent lives.— Gov. Gary Herbert (@GovHerbert) 18 января 2020 г.
Стрельба в США
kutv.com
Стрельба в США
deseret.com
NOW: additional police resources arriving to the scene in Grantsville where 4 people were found dead. @GrantsvillePD has a person in custody, another person was shot and injured. LINK: https://t.co/JbdfoVbNh3 @KUTV2News pic.twitter.com/UCKA1E5S56— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) 18 января 2020 г.
Стрельба в США
news.yahoo.com
Карта
CNN
Ранее OBOZREVATEL писал, что в штате Калифорния (США) самолет сбросил реактивное топливо над площадкой начальной школы. В результате пострадали около 60 человек.
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