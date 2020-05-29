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29 мая • обновлено в 10:02
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В США после убийства афроамериканца сожгли участок полиции: Миннеаполис объявил режим ЧС

1.6т
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Участники массовых протестов в Миннеаполисе (штат Миннесота) ночью 29 мая подожгли отделение полиции, где работали офицеры, которых обвиняют в причастности к гибели 46-летнего Джорджа Флойда.

Как сообщило издание CNN с места происшествия, толпа радостно реагировала на горение здания и зажигала еще больше фейерверков

"Участок в огне. Мы не знаем, где находятся полицейские. Срабатывает пожарная сигнализация (внутри участка – ред.)", – сообщила корреспондент с места протестов.

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Кроме того, тысячная толпа снесла ограду вокруг полицейского участка, выставленную правоохранителями ранее. Причем, в отличие от прошлой ночи, когда протестующие подожгли магазин, пожарные не прибыли к месту возгорания.

В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил в городе режим чрезвычайной ситуации после начала стихийных протестов, говорится в указе на сайте мэрии. Он вводится на 72 часа, а также допускается его досрочная отмена.

Новые правила позволяют власти задействовать подразделения Нацгвардии для поддержания порядка, а также просить о помощи власти соседних городов, штата Миннесота и Федерального правительства США.

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Через некоторое время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Протесты в Миннеаполисе после смерти Джорджа Флойда

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая во время протеста в Миннеаполисе был застрелен человек. Стрельбу открыл владелец ломбарда, когда протестующие начали грабить местные магазины.

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Автор
Глеб Иванов
Место
США
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