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В США полицейский застрелил ребенка: все детали жуткой трагедии

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В городе Сан-Антонио, в Техасе, полицейский случайно застрелил шестилетнего мальчика Кэмерона Прескотта.

Об этом сообщает The Telegraph.

Фото gofundme

Полицейские гнались за 30-летней Амандой Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент там находился ребенок.

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По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка. Он умер по дороге в больницу.

Четыре полицейских, которые участвовали в перестрелке, на данный момент отстранены от работы. Ведется служебное расследование.

Как сообщал "Обозреватель", на Днепропетровщине 10-летний мальчик застрелил свою 2-летнюю сестру.

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