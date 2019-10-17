В США обвинили украинского прокурора в коррупционном скандале с Байденом

Бывший военный прокурор сил АТО Константин Кулик возможно замешан в коррупционном скандале с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как пишет The New York Times, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings. Якобы прокурор имел доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена.

"Досье Кулика не только оживило дело Байдена. Этот семистраничный документ, который он распространил, также обвиняет американских дипломатов в сокрытии преступлений, совершенных Байденом, – ложная теория, сыгравшая роль в отзыве посла США в Украине Мари Йованович", – говорится в публикации.

NYT пишет, что в марте 2019 года Кулик вместе с эксгенпрокурором Луценко координировал действия с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы продвигать обвинения против Хантера Байдена.

Константин Кулик Левый берег

Также NYT напомнило, что в 2016 году самому Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении. В результате его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В ГПУ не запрос СМИ не ответили, сохранил ли Кулик контроль над этим расследованием после назначения Руслана Рябошапки генеральным прокурором. Также сам Кулик от интервью отказался, ответив лишь, что по данному делу идет проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем которой был сын Байдена – Хантер.

3 апреля 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Позже Байден рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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