В США хотят ввести закон по Крыму: в чем суть

Комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

Как сообщили в пресс-службе комитета, всем государственным структурам запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто полуострова российским.

При этом президент Штатов имеет право на исключение в том случае, если оно будет связано с интересами национальной безопасности США.

Документ отправится на подпись президенту после того, как будет одобрен Палатой представителей и сенатом.

Президент США Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме, назвав его худшей версией России.

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