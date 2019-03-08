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/Новости мира

В США хотят ввести закон по Крыму: в чем суть

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Комитет палаты представителей Конгресса США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым территорией России.

Как сообщили в пресс-службе комитета, всем государственным структурам запрещены любые действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто полуострова российским.

При этом президент Штатов имеет право на исключение в том случае, если оно будет связано с интересами национальной безопасности США.

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Документ отправится на подпись президенту после того, как будет одобрен Палатой представителей и сенатом.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин вызвал ажиотаж заявлением о Крыме, назвав его худшей версией России.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
США
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пиндосы уже достали весь мир, ну конечно кроме шумеров, поклонников карго-культа
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2
4
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Махал Махалыч, дебилоидко! я живее всех живых! ты еще не задохнулся от пиндоских какашек?
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3
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Петренко Амадеус, дегенерат ещё не здохло! Тварь, я тебя уже похоронил. Так шо дохни, скот одичалый
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