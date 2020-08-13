Вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре.

В Словакии заявили о начале второй волны коронавируса (COVID-19) в стране.

Как сообщает The Slovak Spectator со ссылкой на министра здравоохранения Марека Крачи, ситуация с заболеванием находится под контролем.

"Нет смысла обсуждать возможную вторую волну коронавируса, поскольку она уже началась", – сказал он.

Власти прогнозируют, что вторая волна эпидемии в Словакии достигнет своего пика в сентябре, когда начнется учебный год.

По состоянию на 13 августа в Словакии зафиксировали 2739 случаев коронавируса, из них 31 – летальный.

Напомним, после относительного затишья в странах Западной Европы наблюдается значительный рост новых случаев инфицирования коронавирусом, что, по мнению эпидемиологов, свидетельствует о второй волне пандемии.

Больше всего их зафиксировано в Испании, Германии, Франции и Румынии. Меньше всего – в самой пострадавшей от эпидемии стране – в Италии.

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