В Румынии изменили дату Дня победы во Второй мировой, выступив против традиции СССР
Сенат Румынии изменил дату празднования Дня победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне.
Сенат Румынии принял проект закона о праздновании Дня победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне 8-го, а не 9 мая.
За соответствующее решение, по согласованию с союзниками в рамках НАТО, верхняя палата парламента страны проголосовала 27 июля. Об этом сообщает G4media.
Идею законопроекту подал депутат от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. По его словам, эта инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побудила Румынию в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу.
"7 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, Реймсе. Согласно ему, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента изменения режима СРР (Социалистическая Республика Румыния), которая находилась в советской зоне влияния, признала 9 мая Днем победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, – это 8 мая 1945 года", – цитирует издание Раецки.
Стоит отметить, что после принятия законопроекта Сенатом Румынии рассмотреть его должны еще и в Палате депутатов (нижней палате парламента).
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